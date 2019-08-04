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Ruslar çamur banyosu ve köpük partisiyle stres attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde kavurucu sıcaktan bunalan turistler kendilerini su parklarına atarak serinlerken, günün stresini ise çamur banyosu ve köpük partisiyle atıyor.Hava sıcaklığının 34 derece, nem oranının ise yüzde 75 olarak ölçüldüğü Alanya’da tatil yapan turistler havuz ve su parklarını doldurdu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kavurucu sıcaktan bunalan turistler kendilerini su parklarına atarak serinlerken, günün stresini ise çamur banyosu ve köpük partisiyle atıyor.
Hava sıcaklığının 34 derece, nem oranının ise yüzde 75 olarak ölçüldüğü Alanya’da tatil yapan turistler havuz ve su parklarını doldurdu. Konaklı Mahallesi’nde hizmet veren Aqua City SPA’da, Isparta’dan özel olarak kayalar arasından çıkan kükürtlü doğal kaynak suyu ile getirilen ve kil karışımından oluşan özel çamur, Rusların gözdesi oldu. Su parkında havuza girip eğlenen Rus turistler, sıcaklığı 10-15 derece arasında değişen tuz odasında serinleyip, ardından çamur banyosuyla keyifli anlar yaşadı. Vücutlarını çamurla kapladıktan sonra güneşte kurumasını bekleyen turistler, daha sonra bembeyaz köpükler arasında gönüllerince eğlendi.

“Arkadaşlarıma buraya gelmelerini tavsiye edeceğim”
Tatil için Türkiye’ye ilk kez gelen Daria Slinchenko, Alanya’nın çok güzel olduğunu söyledi. Burada çok temiz insanların olduğunu aktaran Slinchenko, "Tatil yapmak için Alanya’ya geldik ve burayı çok beğendim. Hava ile tabiat çok güzel ve insanları çok cana yakın. Böyle bir SPA merkezine de ilk kez geliyorum. Burada bronzlaşarak ülkeme gitmeyi hedefliyorum. Arkadaşlarıma buraya gelmelerini de tavsiye edeceğim. Kesinlikle böyle bir tatil yapmalarını isteyeceğim” dedi.

“Burada insanlar çok misafirperver ve mutfağında da harika lezzetler var”
Çamur keyfi yapan Rus İrina Ermakova da bu deneyimi ilk kez yaptığını aktardı. Ermakova, "Buraya ilk kez geliyorum. Tabiatıyla insanları çok iyi ve her şey güzel. Burada insanlar çok misafirperver ve mutfağında da harika lezzetler var. Kesinlikle tatil yapmak için tekrar buraya geleceğim. SPA’yı da çok sevdik her tatile geldiğimde kesinlikle uğrayacağım bir yer” diye konuştu.

“Turistlerin mutlu vakit geçirmelerine yardımcı oluyoruz”
Alanya’ya gelen turistlere 11 yıldır hizmet verdiklerine ifade eden tesisin sahibi Ali Orkan, aktiviteler ile turistlerin oldukça hoş vakit geçirdiğini ifade ederek, "Turizm değişik kollarından ve değişik etkinliklerinden faydalanmaktalar. Bu da tabi ki ülkelerine mutlu olarak dönmelerini vesile oluyor. Bizler de günübirlik bir işletme olarak uzun yıllardır bütün misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Tesisimizde sauna, jakuzi, buhar odası, tuz odası, kar odası, yağmur ormanı gibi çok farklı aktiviteler yapıyoruz. Bunların yanı sıra çamur havuzumuz ve köpük banyomuzla bütün misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onların mutlu vakit geçirmelerine yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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