Ruslar çamur banyosu ve köpük partisiyle stres attı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kavurucu sıcaktan bunalan turistler kendilerini su parklarına atarak serinlerken, günün stresini ise çamur banyosu ve köpük partisiyle atıyor.

Hava sıcaklığının 34 derece, nem oranının ise yüzde 75 olarak ölçüldüğü Alanya’da tatil yapan turistler havuz ve su parklarını doldurdu. Konaklı Mahallesi’nde hizmet veren Aqua City SPA’da, Isparta’dan özel olarak kayalar arasından çıkan kükürtlü doğal kaynak suyu ile getirilen ve kil karışımından oluşan özel çamur, Rusların gözdesi oldu. Su parkında havuza girip eğlenen Rus turistler, sıcaklığı 10-15 derece arasında değişen tuz odasında serinleyip, ardından çamur banyosuyla keyifli anlar yaşadı. Vücutlarını çamurla kapladıktan sonra güneşte kurumasını bekleyen turistler, daha sonra bembeyaz köpükler arasında gönüllerince eğlendi.

“Arkadaşlarıma buraya gelmelerini tavsiye edeceğim”

Tatil için Türkiye’ye ilk kez gelen Daria Slinchenko, Alanya’nın çok güzel olduğunu söyledi. Burada çok temiz insanların olduğunu aktaran Slinchenko, "Tatil yapmak için Alanya’ya geldik ve burayı çok beğendim. Hava ile tabiat çok güzel ve insanları çok cana yakın. Böyle bir SPA merkezine de ilk kez geliyorum. Burada bronzlaşarak ülkeme gitmeyi hedefliyorum. Arkadaşlarıma buraya gelmelerini de tavsiye edeceğim. Kesinlikle böyle bir tatil yapmalarını isteyeceğim” dedi.