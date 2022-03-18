“Ruslar Ciddi İlerleme Sağlayamıyor”

Ukrayna'da savaş dördüncü haftasına girerken batılı kaynaklar ve yetkililer Rusya’nın saldırısının yavaşladığını belirtiyor. Her iki taraftan yetkililer barış görüşmeleri için biraraya geldi ancak görüş ayrılıkları henüz giderilemedi.

Yüz binlerce sivilin binaların bodrum katlarında yiyecek-içeceksiz ve elektriksiz mahsur kaldığı ve Rus güçlerin tank ve top ateşiyle vurduğu Ukrayna’nın güneyindeki liman kenti Mariupol savaşın en ağır insani felaketini yaşıyor.

Kent yetkilileri Çarşamba günü tiyatro binasına yönelik hava saldırısı sebebiyle meydana gelen can kayıplarını henüz tespit edemediklerini belirtiyor.

Uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın yayınladığı uygu fotoğrafları bina vurulmadan önce binanın ön ve arka tarafında büyük beyaz harflerle yere Rusça olarak “ÇOCUKLAR’’ yazıldığını gösteriyor.

Rusya yalanladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Rusya’nın tiyatro binasını bombaladığının “yalan” olduğunu iddia etti.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan sözcü, Rus silahlı kuvvetlerinin kent ve kasabaları bombalamadığını ileri sürdü.

Ukrayna silahlı kuvvetleri Perşembe günü yaptığı açıklamada Rus güçlerin taarruz potansiyelini kaybettiğini belirtti.

Açıklamada, Rus güçlerin “lojistik konusunda ciddi sorun yaşadığı ve kayıp vermeye devam ettiği” kaydedildi.

BM: “780 sivil hayatını kaybetti”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna’da şimdiye kadar 780 sivilin hayatını kaybettiğini ve 1252 sivilin de yaralandığını kaydettiklerini belirtti.

BM’ye göre çoğu kadın ve çocuk 3 milyon 200 bin sivil Ukrayna’dan komşu ülkelere göç etti.

Ruslarsa Ukrayna güçlerinin direnişi karşısında önemli bir kenti ele geçirebilmiş değil.

Müzakerelerden sonuç yok

Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler dördüncü günde görüntülü olarak devam etti ancak Kremlin’den yapılan açıklamaya göre henüz anlaşmaya varılamadı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Heyetimiz büyük bir çaba ortaya koyuyor. 24 saat çalışmaya hazır ancak Ukrayna tarafından böyle bir heves görmüyoruz” dedi.

Moskova daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna’nın tarafsız olmasını sağlayacak bir formüle sıcak baktığını belirtmişti.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Mihalio Podolyak müzakerelerin karmaşık olduğunu, tarafların görüşlerinin ayrıştığını ve kendileri için temel konuların “ihlal edilemez’’ olduğunu kaydetti.

Zelenski Alman parlamentosuna seslendi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ABD Kongresi’nin ardından Perşembe günü de Alman parlamentosuna görüntülü olarak seslendi.

Yahudi soykırımı (Holokost) ve Berlin Duvarı gibi tarihten örnekleri anımsatan Ukrayna liderinin konuşmasında verdiği mesajlarla Rus enerjisinin bir numaralı alıcısı olan Almanya’da Rusya yanlısı siyasetçileri hedef aldığı yorumları yapıldı.

Yahudi kökenli olan Zelenski Holokost’u anmak için kullanılan “Bir daha asla’’ sloganına atıfta bulunarak, “Her yıl siyasetçiler bir daha asla diyor. Şimdi bu sözlerin değersiz olduğunu görüyoruz. Avrupa’da bir halk yok ediliyor, bizim için kıymetli olan ve uğruna yaşadığımız her şeyi yok etmeye çalışıyorlar” dedi.

“Ruslar ciddi ilerleme sağlayamıyor”

Başkent Kiev’in kuzeydoğu ve kuzeybatısındaki bölgelerin ciddi hasar gördüğü ancak sokağa çıkma yasağının olduğu ve her gece roket saldırılarının hedefi olan başkentin sağlam durmaya devam ettiği belirtildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandır Motuzyanık Rus güçlerin Kiev civarında son 24-48 saat içinde ciddi ilerleme sağlayamadıklarını söyledi.

İngiliz askeri istihbaratı da Perşembe günü yaptığı değerlendirmede Rusya’nın işgalinin tüm cephelerde önemli ölçüde tıkandığını, Rus güçlerin ağır kayıp verdiğini ve kara, deniz ve havada son günlerde az miktarda ilerleme sağlayabildiğini belirtmişti.

