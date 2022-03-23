Ruslar gözünü kararttı, savaş o ülkeye mi sıçrıyor? Polonya'nın başkenti Varşova'nın nasıl bombalanacağını tartıştılar

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta bir ay geride kalmak üzereyken, müzakere görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ateşkes sağlanması şartıyla NATO'dan çıkabileceklerini açıklasa da Kremlin geri adım atmıyor. Rusya lideri Putin'in 'nükleer silah' seçeneğinin masada olduğu belirtilirken, Ruslar gözünü iyice kararttı.

RUSYA, POLONYA'YI MI BOMBALAYACAK?

Savaşın 28’inci gününde ise Rus medyasından çok çarpıcı tartışmalar yapılmaya başlandı. Rusya’nın Merkez medyasında konuşan uzmanlar, Polonya'nın başkenti Varşova’nın nasıl bombalanacağına dair plan yapmaya ve kendi aralarında tartıştığı görüldü.

ZELENSKİY: BU BİR BAŞLANGIÇ

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin işgalin başından beri en çok vurguladığı şey bunun bir başlangıç olduğu ve Rusya'nın hedefinde birçok Doğu Avrupa ülkesi olduğunu belirtiyordu. Bu görüntüler de Zelenski'nin sözlerini destek nitelikte görüldü.



