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Ruslar gözünü kararttı, savaş o ülkeye mi sıçrıyor? Polonya'nın başkenti Varşova'nın nasıl bombalanacağını tartıştılar

23.03.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya bomba yağdıran Rusya, gözünü iyice kararttı. İşgalin 28. gününde, Rus medyasındaki bir görüntü dünyayı dehşete düşürdü. Merkez medyadaki canlı yayınında konuşan uzmanlar, harita üzerinde Polanya’nın başkenti Varşova’nın nasıl bombalanacağını tartıştı. Söz konusu görüntüler şaşkınlıkla izlenirken, savaşın başka bir ülkeye sıçrama ihtimali iyiden iyiye konuşulmaya başlandı.

Ruslar gözünü kararttı, savaş o ülkeye mi sıçrıyor? Polonya'nın başkenti Varşova'nın nasıl bombalanacağını tartıştılar

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta bir ay geride kalmak üzereyken, müzakere görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ateşkes sağlanması şartıyla NATO'dan çıkabileceklerini açıklasa da Kremlin geri adım atmıyor. Rusya lideri Putin'in 'nükleer silah' seçeneğinin masada olduğu belirtilirken, Ruslar gözünü iyice kararttı.

RUSYA, POLONYA'YI MI BOMBALAYACAK?

Savaşın 28’inci gününde ise Rus medyasından çok çarpıcı tartışmalar yapılmaya başlandı. Rusya’nın Merkez medyasında konuşan uzmanlar, Polonya'nın başkenti Varşova’nın nasıl bombalanacağına dair plan yapmaya ve kendi aralarında tartıştığı görüldü.

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ZELENSKİY: BU BİR BAŞLANGIÇ

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin işgalin başından beri en çok vurguladığı şey bunun bir başlangıç olduğu ve Rusya'nın hedefinde birçok Doğu Avrupa ülkesi olduğunu belirtiyordu. Bu görüntüler de Zelenski'nin sözlerini destek nitelikte görüldü.


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Anahtar Kelimeler:
Varşova Polonya Rusya
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