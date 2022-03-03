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“Ruslar Süper Lüks Yatlarını Maldivlere Kaçırıyor”

03.03.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’ya, Ukrayna saldırısı sonrası uygulanan yaptırımlar dolayısıyla Rus milyarderlerin, süper lüks yatlarını Maldivlere kaçırdıkları belirtiliyor.

“Ruslar Süper Lüks Yatlarını Maldivlere Kaçırıyor”

Rusya’ya Ukrayna saldırısı sonrası uygulanan yaptırımlar dolayısıyla Rus milyarderlerin, süper lüks yatlarını Maldivlere kaçırdıkları belirtiliyor.

Reuters haber ajansı, gemi izleme verilerine göre, Rus milyarderlerin sahip olduğu en az beş süper yatın, ABD’yle suçluların iadesi anlaşması olmayan Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Maldivler'e dün itibariyle demir attığını veya o yönde seyir halinde olduğunu aktardı.

“MarineTraffic” nakliye veritabanına göre alüminyum devi Rusal’ın kurucusu Oleg Deripaska’nın sahibi olduğu süper yat, dün Maldivlerin başkenti Male açıklarında demirledi.

Rus milyarderlere ait üç yat daha dün Maldivler sularında seyir halindeyken görüldü. Bu yatlar arasında Rus milyarder Vladimir Potanin’in sahibi olduğu 88 metrelik “Nirvana” isimli süper yat da bulunuyor.

Forbes dergisi de Almanya’nın dün Rus milyarder Alisher Usmanov’un Hamburg tersanesindeki 600 milyon dolar değerindeki 156 metrelik yatına el koyduğunu bildirdi. Usmanov, AB’nin yaptırımlar uygulanacak Rus milyarderler listesinde yer almıştı.

Maldivler hükümeti sözcüsü konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakırken ABD yönetimi, Rus oligarkların mallarına el koymak için sert önlemlerin alınacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da Salı günü yaptığı konuşmada, “Rus oligarkların suçlarını araştırmak için ABD Adalet Bakanlığı’nda yeni bir görev gücü kuracaklarını” söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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