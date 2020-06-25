Ruslar Tartışmalı Anayasa Referandumu İçin Sandık Başında

Rusya’da seçmenler, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in yeniden seçilmesi halinde 2036 yılına kadar liderlik koltuğunu korumasına imkan sağlayacak anayasa değişiklikleri için sandık başında. Muhalefetin “anayasal darbe” olarak nitelendirdiği referandumun Corona salgını sürecinde yapılıyor olması da eleştirilere neden oluyor.

Referandumda yeterli oyun alınması halinde, 1999 yılından bu yana önce başbakanlık, sonra da cumhurbaşkanlığı görevlerini yürüten Putin, 2024 yılında yapılacak seçimlerde yeniden adaylığını koyma hakkına sahip olacak.

Kimileri, Putin’in şu an cumhurbaşkanlığının son dönemi içinde olduğu yönündeki söylemlerinden geri dönüş yapmasını eleştiriyor. Putin ise referandum sonucunda yeniden seçilme hakkını kazansa bile aday olup olmama konusunda henüz karar vermediğini söylüyor.

Mecliste onaylanan ve Corona salgını önlemleri altında referanduma sunulan anayasal değişiklikler, bir dizi yeni uygulamayı kapsıyor. Rus seçmenler, 25 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında sürecek referandum oylamasında, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından devreye giren 1993 Anayasası’nda yapılması öngörülen değişikliklere toplu halde ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyecek.