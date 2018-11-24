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Ruslar termal turizmde Türkiye'ye yönelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

Deniz, kum ve güneş turizminin yanında kültürel zenginlikleriyle yabancı turistlerin ilgisini çeken Türkiye, termal zenginlikleriyle de öne çıkarak turist sayısını artırmayı hedefliyor - TESTUD Başkanı Yavuz Yılık: - "Ülkemizde termal anlamda dünyadaki potansiyelden daha fazla bir kaynak var. Biz bu alanda Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğumuzu anlattığımızda Ruslar çok şaşırdı" - Rus Tur Operatörü Yöneticisi Galina Treşinka: - "Kendi bünyemde 4 bin acenta bulunuyor. Termal ve sağlık turizminin bunlara dağıtım ve bildirimini yapacağız. Rusya'da bu alandaki pazarlamayı biz yapacağız. Ülkemizde Türkiye'nin bu alandaki yüzünü tanıtarak bölgeye Rus misafirleri getireceğiz" - Ankara Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Başaralı: - "Türkiye termal turizm noktasında iyi bir potansiyel. Sağlık turizmin şu anda turizmdeki payı yüzde 5 civarında. Bunu giderek artıracağız. Bununla ilgili şu ana kadar 60'a yakın tesise yetki belgesi verdik"

DURMUŞ GENÇ - Deniz, kum ve güneş turizminin yanında kültürel zenginlikleriyle yabancı turistlerin ilgisini çeken Türkiye, termal zenginlikleriyle de ön plana çıkarak turist sayısını artırmayı hedefliyor.

34 kişilik Rus heyet ile Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Ankara Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Başaralı ile Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık bölgeyi gezerek Dalaman ilçesindeki termalleri ve sağlık kuruluşlarını inceledi.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı Yavuz Yılık, AA, muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın, termal sağlık turizminin Türkiye'de hak ettiği noktaya gelmesine büyük katkı sağlayacak termal tesis ve kaplıcalara sahip olduğunu söyledi.

Muğla'da termal sağlık kaynaklarının turizm anlamında iyileştirilerek ve geliştirilerek hizmete sunulması için çalışmalar yaptıklarını belirten Yılık, bu kapsamda 6 aydır hedef ülke Rusya'da tanıtım çalışmaları yürüttüklerini bu amaçla Rus tur acentelerinin bölgeye geldiğini ifade etti.

- "Dünyadaki potansiyelden daha fazla bir kaynak var"

Türkiye'deki termal tesisleri tanıtarak ülkeye turist çekmek için bağlantılar kurmak gibi çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Yılık, şöyle konuştu:

"Rusya'daki tanıtım çalışmalarımızda bize 'Deniz, güneş, kumdan başka alternatifiniz yok mu' diye sordular. Biz de onlara sağlık ve termal turizmimizi anlattık ve büyük ilgi gösterdiler. Ülkemizde termal anlamda dünyadaki potansiyelden daha fazla bir kaynak var. Biz bu alanda Avrupa'da birinci dünyada yedinci sırada olduğumuzu anlattığımızda Ruslar çok şaşırdılar. Heyet Ankara'daki hastanelerimizi de gezerek sağlık turizminde Avrupa'dan daha ileri bir teknolojiye sahip olduğumuz gördü. Önümüzdeki günlerde yapacağımız anlaşmalarla Rusya'dan ülkemize hastaları ve misafirleri getireceğiz."

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle dünyanın birçok ülkesinden 3 saatlik uçuşla hastaların gelebileceğini vurgulayan Yılık, ancak bu zamana kadar ülkedeki termal tesislere yeterince turist getirilemediğini, önümüzdeki yıldan itibaren hedeflere ulaşmaya başlayacaklarını kaydetti.

Rusya'dan hastalık-tedavi amaçlı seyahat eden turistleri Türkiye'ye çekmek istediklerini belirten Yılık, bu amaçla Rusya'dan Türkiye'ye ilk defa tur operatörlerinin termal ve sağlık turizmini anlatmak için geldiklerini, bunun büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Termal ve sağlık turizminde Türkiye'nin Avrupa'da çok iyi bir yerde olduğuna işaret eden Yılık, "Biz bir çok ülkede eğitim veriyoruz. Avrupa'dan çok sayıda doktor da ülkemize bu alanda eğitim almaya geliyor. " diye konuştu.

Rus Tur Operatörü Yöneticisi Galina Treşinka ise Rusya'daki değişik bölgelerden 30 acenta yetkilisi ile Türkiye'ye geldiklerini, termal ve sağlık tesislerinde inceleme yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin sağlık ve termal tesislerinin Rusya'da çok iyi bilinmediğini vurgulayan Treşinka, "Türkiye'ye gelen 30 tur operatörünün Rusya'nın ayrı ayrı şehirlerinden gelmesi burada çok önemli. Biz özellikle onları seçtik. Türkiye'deki termal kaynakların ve sağlık turizminin Rusya'da dağıtımı her şehirde böylelikle daha hızlı olacak." dedi.

Önümüzdeki yıl Rusya'dan Dalaman ve Muğla bölgesine büyük bir yoğunluk olacağını ifade eden Treşinka, "Kendi bünyemde 4 bin acenta bulunuyor. Termal ve sağlık turizminin bunlara dağıtım ve bildirimini yapacağız. Rusya'da bu alandaki pazarlamayı biz yapacağız. Ülkemizde Türkiye'nin bu alandaki yüzünü de tanıtarak bölgeye Rus misafirleri getireceğiz." diye konuştu.

Acenta olarak sağlık turizmine yeni girdiklerini anlatan Treşinka, Rusya'dan özellikle yaz sezonunda gelen tüm uçakların dolu olduğunu, Dalaman'a da uçak seferlerinin sürekli olması nedeniyle çok sayıda kişinin tedavi ve turizm amacıyla bölgeye geleceğini dile getirdi.

Treşinka, daha önce Dalaman'da tedavi görerek bölgenin mineral sularını deneyen çok sayıda Rus turistin bölgeye gelmek istediğini ifade etti.

- "Türkiye termal turizm noktasında iyi bir potansiyel"

Ankara Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Başaralı da sağlık turizminin tüm dünyada önemini artıran bir konu haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık turizminde çok iyi bir destinasyon olduğunu vurgulayan Başarılı, "Yeni yapılan şehir hastanelerimiz, kamu ve özel hastanelerimiz yüksek teknolojiyle donanmış hastaneler. Buralarda üst düzey sağlık hizmetleri vermekteyiz. Önümüzdeki süreçte Türkiye sağlık turizmi anlamında iyi bir destinasyon noktasına gelecektir." dedi.

Sağlık turizmin denilince medikal ve tıbbi turizm ile termal ve ileri yaş turizminin de anlaşıldığını kaydeden Başarılı, "Türkiye termal turizm noktasında iyi bir potansiyel. Sağlık turizminin şuanda turizmdeki payı yüzde 5 civarında. Bunu giderek artıracağız. Bununla ilgili şu ana kadar 60'a yakın tesise yetki belgesi verdik. Bundan sonraki aşamada yetki belgesi alamayan hiçbir kuruluş, hastane, tesis bu hizmeti veremeyecek." diye konuştu.

Başarılı, Rusya ve dünyanın bir çok ülkesinde termal tatil alışkanlığının bulunduğunu ancak tesislerin yetersiz olduğunu kaydederek bu insanların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verebilecek tesislere sahip olduklarını dile getirdi.

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