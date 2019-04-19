"Ruslar, Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor"

Kılıç, Türk dizilerin, Rusya'da çok izlendiğini ve Türkiye'ye karşı merak uyandırdığını söyledi.

"Güvercin" filminin yönetmeni Banu Sıvacı da Rus edebiyatının, Türk sinemacıların üzerinde büyük etki yarattığını ifade etti.

"Vargit Zamanı" filminin yapımcısı Orhan Tekeoğlu, Türkiye ve Rusya'nın kültür anlamında ortak noktalarının olduğunu belirtti.

Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk sinemasından seçkin filmlerin festivalde yer aldığını kaydederek, "Festival, Türk-Rus ilişkilerine katkıda bulunacak ve ileride birçok ortak projenin ortaya çakmasını sağlayacak." dedi.

Sinema dünyasının, iki ülkenin halklarını yakınlaştırdığına dikkati çeken Kılıç, "Türk dizileri, ülkemizi ve kültürümüzü başarılı bir şekilde Rusya'da temsil ediyor, örf adet ve geleneklerimizi tanıtıyor, özellikle de dilimizi yaygınlaştırıyor. Birçok Rus, Türkçeyi dizilerden öğreniyor." şeklinde konuştu.

- "Rus seyirci, Türk filmlerine düşkün"

"Anons" filminin yapımcısı Bulut Reyhanoğlu, Türk sinemasının son 10 yılda çok büyük başarıya ulaştığını vurguladı.

Rus seyircinin Türk filmlerine düşkün olduğunu belirten Reyhanoğlu, "Rus ve Türk sineması birbirini çok etkilemiştir. Ruslarla ortak bir proje yürütmek çok isterim. Ortaya güzel yapımlar çıkabilir." dedi.

Yapımcı Vuslat Saraçoğlu da "Borç" filmiyle iyilik kavramını açıkladığını ve izleyicilerde tartışma yarattığını belirtti.

Rus sinemasının, Türk yönetmenlerini etkilediğini dile getiren Saraçoğlu, "Rusya'nın çok köklü bir sanat tarihi var. Rusya ile daha fazla iş birliği içine girmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu, ilerleyen zamanlarda çekeceği filmiyle kardeşliğin bütün boyutlarını ele almayı planladığını kaydetti.

