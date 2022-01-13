HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ruslar üslerine geri döndü! 164 ölü, 12 bin gözaltı

Ruslar üslerine geri döndü! 164 ölü, 12 bin gözaltı

13.01.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan’daki protestoların ardından konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücüne bağlı Rus birlikleri, geri çekilmeye başladı. Kazakistan'da 2 Ocak'ta zamlarla birlikle başlayan olaylarda 164 kişi hayatını kaybetti, 12 bin kişi gözaltına alındı.

Ruslar üslerine geri döndü! 164 ölü, 12 bin gözaltı

Kazakistan’da hükümet karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ülkeye gönderilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün, geri çekilmeye başladığı duyurulmuştu.

RUSLAR ÜSLERİNE DÖNDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, KGAÖ’nün barış gücünde yer alan Rus birliklerinin zırhlı araç ve teçhizatları ile Kazakistan’dan ayrılarak üslerine geri döndüğü belirtildi. Açıklamada, "Askeri teçhizat ile askerleri içeren ilk grupların, Rusya Hava Kuvvetleri’nin askeri kargo uçaklarına binişleri tamamlandı ve Almatı’daki havalimanından havalananıp daimi konuşlanma noktalarına dönüşe geçtiler" ifadeleri kullanılarak, kaç askerin ve zırhlı aracın Kazakistan’dan çekildiğine dair bilgi verilmedi.

Savunma Bakanlığı tarafından basına servis edilen görüntülerde, Rus askerlerinin Almatı’daki havaalanında gruplar halinde toplandığı, zırhlı araçların ve teçhizatların Rusya’ya ait IL-76 tipi askeri kargo uçağına yüklendiği görüldü.

164 ÖLÜ, 12 BİN GÖZALTI

Kazakistan’da 2 Ocak’ta Zhanaozen ve Aktau kentlerinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar 2 gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılmıştı. Hükümetin istifa etmesine ve zamların iptal edilmesine rağmen protestocular geri adım atmamış, gösteriler şiddet olaylarına dönüşmüştü. Göstericilerin devlet kurumlarını hedef aldığı ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu KGAÖ’den yardım istemişti. Örgüt, ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye 2 binden fazla barış gücü göndermişti. Olaylarda 164 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce güvenlik görevlisi de yaralanmıştı. Protestolar nedeniyle başlatılan operasyonda toplam gözaltı sayısı 12 bine yükselirken, protestolara ilişkin 300’den fazla da soruşturma açıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, ülkede istikrarın yeniden sağlandığını belirtmiş, barış gücü misyonunun sona erdiğini ve geri çekilmenin başlayacağını ifade etmişti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...
Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilirKoronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir
ABD'de palalı saldırı! Çıplak saldırgan ortalığı birbirine kattıABD'de palalı saldırı! Çıplak saldırgan ortalığı birbirine kattı
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

Beyzanur'un otopsi raporu çıktı: Boğularak öldürülmüş

Beyzanur'un otopsi raporu çıktı: Boğularak öldürülmüş

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.