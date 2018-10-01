Rusların akılalmaz kurnazlığı! Otopark parasını ödememek için...

Ülkede en sık rastlanan yöntemse plakayı saklama yöntemine başvurmak. İşte görenleri şaşırtan araç sahipleri...

Otopark parası ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

1 / 22 Başka bir araca tescilli ve sahte plaka takmak büyük bir suç ama Rusya'da kurnaz çok!

2 / 22 İşte gerek aracını rahatça park etmek, gerek ceza yememek için elinden geleni yapan Ruslar'ın akılalmaz yöntemleri...

3 / 22 ARABASINI PARK ETMEK İÇİN PLAKASINI DEĞİŞTİRDİ Rusya'da aracını rahat park edebilmek için plakasının zeminini siyah yapıp, resmi bir makama aitmiş gibi gösteren uyanık şoför görenleri hayrete düşürdü.

4 / 22 İşte para ödememek için plakalarını gizleyen Rusların akıl almaz çözümleri...

5 / 22 Sadece 80 Ruble olan (5 TL) park ücretini ödemeyip otopark alanlarını bedava kullanmaya çalışanların denedikleri yöntemler ise şeytanın bile aklına gelmeyecek türden.

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