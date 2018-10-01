HABER

Rusların akılalmaz kurnazlığı! Otopark parasını ödememek için...

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 09:46 | Son Güncelleme

Otopark parasından kaçmak için her yolu deneyen Ruslar sadece 5 lira ödememek için birbirinden ilginç yöntemler başvuruyor.

Ülkede en sık rastlanan yöntemse plakayı saklama yöntemine başvurmak. İşte görenleri şaşırtan araç sahipleri...

Otopark parası ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

1 / 22

Başka bir araca tescilli ve sahte plaka takmak büyük bir suç ama Rusya'da kurnaz çok!
2 / 22

İşte gerek aracını rahatça park etmek, gerek ceza yememek için elinden geleni yapan Ruslar'ın akılalmaz yöntemleri...
3 / 22

ARABASINI PARK ETMEK İÇİN PLAKASINI DEĞİŞTİRDİ

ARABASINI PARK ETMEK İÇİN PLAKASINI DEĞİŞTİRDİ
Rusya'da aracını rahat park edebilmek için plakasının zeminini siyah yapıp, resmi bir makama aitmiş gibi gösteren uyanık şoför görenleri hayrete düşürdü.
4 / 22

İşte para ödememek için plakalarını gizleyen Rusların akıl almaz çözümleri...
5 / 22

Sadece 80 Ruble olan (5 TL) park ücretini ödemeyip otopark alanlarını bedava kullanmaya çalışanların denedikleri yöntemler ise şeytanın bile aklına gelmeyecek türden.
6 / 22

7 / 22

8 / 22

9 / 22

10 / 22

11 / 22

12 / 22

13 / 22

14 / 22

15 / 22

16 / 22

17 / 22

18 / 22

19 / 22

20 / 22

21 / 22

22 / 22

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otopark para

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan EDHO'da

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan EDHO'da

Doğalgaza zam! Reuters duyurdu

Doğalgaza zam! Reuters duyurdu

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

İtiraf ABD yönetiminden geldi: Ben de tacize uğradım

İtiraf ABD yönetiminden geldi: Ben de tacize uğradım

Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silindi

Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silindi

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

'Anaokullarına Miki Fare yerine kahraman askerlerin posterleri asılsın'

'Anaokullarına Miki Fare yerine kahraman askerlerin posterleri asılsın'

Rus model Ekaterine Lisina bacak boyuyla rekorlar kitabına girdi

Rus model Ekaterine Lisina bacak boyuyla rekorlar kitabına girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.