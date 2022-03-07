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“Ruslar’ın Kiev’e Girmelerini Önlüyoruz”

07.03.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VOA Türkçe’nin Kiev’in merkezindeki devlet dairelerinin bulunduğu bölgeden sorularını yanıtlayan Ukrayna'nın en geç milletvekili Sviatoslav Yurash, “Şu anda Kiev’deyim. Kiev savaşın her gün devam ettiği bir şehir. Çember altına alınmayı önlemek için mücadele ediyoruz” dedi

“Ruslar’ın Kiev’e Girmelerini Önlüyoruz”

Sviatoslav Yurash 26 yaşında ve Ukrayna’nın en genç milletvekili. Yurash, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin de üyesi olduğu “Halkın Hizmetkarı” partisinin bir üyesi.

Yurash, Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından başkent Kiev’deki sivil direnişe katılanlar arasında. Genç milletvekilinin özellikle sosyal medya hesabından elindeki kalaşnikofla verdiği pozlar ise dikkat çekici.

VOA Türkçe’nin Kiev’in merkezindeki devlet dairelerinin bulunduğu bölgeden sorularını yanıtlayan Yurash, “Şu anda Kiev’deyim. Kiev savaşın her gün devam ettiği bir şehir. Çember altına alınmayı önlemek için mücadele ediyoruz” dedi.

Rusya’nın bugünkü “insani koridor oluşturmak için Kiev dahil birkaç şehirde geçici ateşkes ilan edileceği” açıklamasının doğru olmadığını savunan Yurash, “Ruslar, her gün insani yardım anlaşmasını ihlal ediyorlar, daha önce de yaptılar, şimdi de yapıyorlar. Ruslar tüm bu kriz boyunca yalan söylüyor. Ruslara inanma olasılığımız yok” diye konuştu.

Yurash, Ruslar’ın ateşkese uymadığını, Kiev’in eteklerinde çatışmaların sürdüğünü kaydederek, Ruslar’ın şehrin batısı ve güneyindeki tedarik hatlarının kesilmesini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Ukraynalı vekil Yurash, “Ancak biz buna izin vermiyoruz. Saldırılar oluyor ama her birine karşılık vererek, (Kiev’e) girmelerini önlüyoruz.” dedi.

Kendisi gibi birçok Ukraynalı milletvekilinin silah taşıdığını ancak asıl amaçlarının askerlere ve sivillere yardım etmek olduğunu vurgulayan Yurash, “Zelenski hala Kiev’de mi?” sorusuna ise “Evet” yanıtını verdi.

Yurash, Rusya’nın ülkesini işgale başlamasından bu yana Twitter hesabından elinde kalaşnikof tuttuğu fotoğraflar ile “Bağımsız bir Ukrayna’da doğduk, bağımsız bir Ukrayna’da öleceğiz”, “Artık Ukrayna’daki herkes asker” gibi ifadeler paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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