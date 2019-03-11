"Rusların, Kırım'ı Slavlaştırma politikası devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - GÜLSÜM İNCEKAYA - Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, Rusların yüzyıllardır süren Kırım'ı Slavlaştırma politikasının bugün de devam ettiğini belirterek, "Günümüzde insanları bir gece yarısı evlerinden çıkarıp trenlere bindirip Sibirya'ya göndermek eskisi gibi kolay olmayabilir ama bugün başka bir yöntem uygulanıyor. İnsanlarımıza yoğun bir baskı yapılıyor, fikir adamlarımız, kanaat önderlerimiz hapse atıldı. Gençlerimiz zorla Rus ordusuna askere alınıyor. Halkın üzerine korku salınarak insanlar Kırım'ı terk etmeye zorlanıyor." dedi. KTMM Başkanı ve Ukrayna Milletvekili Çubarov, 2014'te Rusya'nın işgal ettiği Kırım'da yaşananları AA muhabirine anlattı. Çubarov, Rusya'nın Kırım'da yaşayan çoğunluğun Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya bağlanmak istedikleri iddiasıyla yarımadayı işgal ettiğini, bunun ise Moskova'nın uydurduğu koca bir yalan olduğunu söyledi. Referandumun, Rusya'nın Kırım'ı işgalinden sonra gerçekleştiğini vurgulayan Çubarov, şöyle devam etti: "Dolayısıyla baskı altında insanlar karar vermeye zorlandı ve bu da halkın kararıymış gibi yansıtıldı. Oysa bu referandum bir yalan, bir şovdu. Rusya, Kırım'da uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler kararlarına ve Rusya ile Ukrayna arasındaki tüm anlaşmalara aykırı hareket ederek bir işgali gerçekleştirmiştir. Rusya yüzyıllarca topraklarını genişletmek için başka ülkelerin topraklarına müdahale etmiştir. 'Kırım Rus topraklarıydı daha sonradan Ukrayna'ya verildi' iddiası gerçeği yansıtmıyor. Kırım'da 300 yıl devam eden bir Kırım hanlığı vardı. Kırımlı Tatarlar Kırım devletini kurmuştur ve bu coğrafyada bilinen bilge bir devletti. Ta ki 1783'te Rusya tarafında işgal edilene kadar. Sovyetler Birliği döneminde, Stalin zamanında ise Kırım halkı vatanlarından sürgün edildi."

Çubarov, Sovyetler Birliği'nin 19 Şubat 1954'te Kırım bölgesini Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlayan kararnamesine değinerek, "50 yıl süren sürgünden sonra Sovyetler Birliği'nin dağılması ile beraber Kırımlılar vatanlarına dönüp yerleşmeye başladı. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde 1991'de Ukrayna'da bağımsızlığını ilan etti ve daha önceki anlaşmalara göre de Kırım Ukrayna toprakları içinde kalıyordu. Rusların bugün söylemleri sadece cinayetlerini aklamaya yöneliktir. Hiçbir zaman sahip olmadıkları hakları istiyorlar. Ruslar, Büyük Katerina'dan beri Kırım'ı Kırım Tatarlarından arındırmaya çalıştılar. O sebeple Romanya ve Türkiye başta olmak üzere Polonya'da, Litvanya'da ve dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca Kırımlı Tatar diasporası yaşıyor." diye konuştu. - "Halkı korku ve baskıyla sürgüne zorluyorlar" Refat Çubarov, Rusların yüzyıllardır süren Kırım'ı Slavlaştırma politikasının dün olduğu gibi bugün de aynen devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1944 Stalin sürgünü de Kırım yarımadasını Kırımlılardan arındırmayı hedefliyordu. Bunu Stalin bizzat birçok defa dile getirmişti. Bugünkü Putin Rusya'sı da aynı politikayı devam ettirmeye çalışıyor. Günümüzde insanları bir gece yarısı evlerinden çıkarıp trenlere bindirip Sibirya'ya göndermek eskisi gibi kolay olmayabilir ama bugün başka bir yöntem uygulanıyor. İnsanlarımıza yoğun bir baskı yapılıyor, fikir adamlarımız, kanaat önderlerimiz hapse atıldı. Gençlerimiz zorla Rus ordusuna askere alınıyor. Halkın üzerine korku salınarak insanlar Kırım'ı terk etmeye zorlanıyor." Kırım'ın, coğrafi konumu ve korunaklı yapısıyla Karadeniz'e hakim adeta bir askeri üs gibi olduğunu aktaran Çubarov, Kırım yarımadasının Rusya için Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere, Hazar Denizi'ne, NATO müttefiklerine ve en son Suriye örneğinde görüldüğü gibi sıcak denizlere ulaşım için stratejik öneme sahip olduğuna vurgu yaptı. Çubarov, Rusya'nın Kırım yarımadasına en modern silahlarını yerleştirdiğine dikkati çekerek, "Rusya en modern uzun menzilli füzelerini, gelişmiş savaş uçaklarını, nükleer gemilerini Kırım yarımadasına yerleştirdi. Ülkede Rus işgaline karşı direnen kim varsa ya tutuklayıp hapse atıyor ya da ülkeden göç etmeye zorluyor. Bunun yanında Rusya vatandaşlarını da Kırım'a yerleşmeye teşvik ediyor. Bizim tespitlerimize göre Rusya şimdiye kadar 500 bin Rus'u Kırım'a yerleştirdi. Yani demografik ve etnik yapıyı değiştirmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

- "Kırım Tatarlarının muhtariyetinin tanımasını talep ettik" Ukrayna'nın Kırım'ın geri alınması konusunda Rusya'ya karşı tek başına mücadele edebilecek askeri ve politik gücünün olmadığına değinen Çubarov, şunları anlattı: "Ukrayna uluslararası bir takım girişimlerde bulunuyor ama bunlar yeterli değil. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası arenada Rusya'nın ihlallerini gündeme taşıması Moskova'yı biraz yavaşlattı. Kırım Tatar Milli Meclisi olarak biz de Kırım'a özerk bir statünün verilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer 1991 yılında Kırım Tatarlarının ilan ettiği Kırım Muhtariyeti tanınmış olsaydı bugün tüm bu acılar yaşanmayacaktı. Biz şimdi Ukrayna Parlamentosuna Kırım Tatarlarının statüsü ile ilgili bir değişiklik önergesi sunduk. Kırım tekrar Ukrayna'ya bağlandıktan sonra Kırım Tatarlarının muhtariyetinin tanımasını talep ettik. Bunun parlamentoda kabul edilmesini ve anayasaya girmesini bekliyoruz. Kırım Tatarlarına muhtariyet verilmesi fikrine karşı çıkan Ukraynalı politikacılarda bunun ne kadar hayatiyet taşıdığını anladı."