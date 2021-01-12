Ruslar’ın Seçime Müdahale Çabasına ABD’den Yaptırım Yanıtı

ABD, Kasım ayındaki seçimlere müdahale etmek ve Başkan seçilen Joe Biden'ın kampanyasına zarar verme amacı taşıyan Rusya destekli bir dezenformasyon operasyonunun üyelerini cezalandırmak için harekete geçti.
Maliye Bakanlığı hafta başında, ABD'li yetkililerin uzun süredir Rus ajanı olarak tanımladığı Ukraynalı siyasetçi Andrii Derkach ile bağlantılı yedi kişi ve dört şirkete yaptırımlar açıkladı.
Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Derkach liderliğindeki grup 2019'dan itibaren, "ABD medyasından, ABD merkezli sosyal medya platformlarından ve kanaat önderi konumundaki Amerikalılar’dan yararlanarak, mevcut ve eski ABD yetkililerinin yolsuzluğa, kara para aklamaya ve Ukrayna'da yasadışı siyasi nüfuz faaliyetlerine karıştığına dair yanıltıcı ve asılsız iddiaları yaydı.
Operasyonun belki de en görünür kısmı, ABD Başkanı Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'ye bilgi sağlama çabalarıydı.
Derkach, 2019'un Aralık ayında, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında uygunsuz ve zararlı bilgiler toplamaya çalışan Giuliani ile görüştü ve aynı zamanda Trump yanlısı basın kuruluşu One America’nın haberlerinde de yer aldı.
Maliye yetkilileri, Derkach’ın Biden ve Demokrat Parti'yi baltalamak için Kremlin bağlantılı bir çabanın parçası olduğu konusunda ABD karşı-istihbarat yetkililerinden gelen uyarıdan bir ay sonra, geçen Eylül ayında, Ukraynalı siyasetçiye yaptırım uyguladı.
Yetkililer, Pazartesi günü yaptırım uygulananların Oleksandr Onyshchenko gibi Derkach'ın yakın çevresinin üyelerini içerdiğini kaydetti.
Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yolsuzluk suçlamalarından aranan eski bir Ukraynalı hükümet yetkilisi olan Onyshchenko, "eski Ukraynalı ve ABD'li yetkililer arasındaki konuşmaların sözde ses kayıtlarının montajlanmış kopyalarını sağladı."
2020’nin Mayıs ve Temmuz ayları arasında yayınlanan bu kayıtlar, daha sonra Biden ve diğer yetkililerin itibarını sarsmak amacıyla kullanıldı.
Rusya destekli çetenin bir diğer üyesi Andriy Telizhenko, Derkach ile adı belirtilmeyen ABD'li kişiler arasında toplantı düzenlenmesine yardımcı olmakla suçlanıyor.
Üçüncü bir Ukraynalı Parlamenter Oleksandr Dubinsky de asılsız iddiaları daha da yaymak için Derkach ile basın toplantılarına katıldı.
Maliye Bakanlığı yetkilileri ayrıca iki medya şirketine (Only News ve Skeptik TOV) ve Derkach'ın medya ekibinin üyeleriyle uzun süredir asistanlığını yapan isme de yaptırımlar getirdi.
Maliye Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "Amerikan vatandaşlarını hedef alan Rus dezenformasyon kampanyaları demokrasimiz için bir tehdittir. ABD, seçim sistemlerimizin ve süreçlerimizin bütünlüğünü kararlı şekilde savunmaya devam edecek" dedi.
Yaptırım kararı, Başkan Donald Trump’ın 2018’in Eylül ayında imzaladığı ve ABD seçimlerine dış müdahaleyi önlemeyi amaçlayan başkanlık kararnamesi uyarınca kişilere karşı alınan üçüncü yaptırım kararı.
Kararname şimdiye kadar yalnızca Derkach'ın kendisine ve Rusya İnternet Araştırma Dairesi’ne (IRA) maddi olarak destekleyen isim olarak bilinen Yevgeniy Prigozhin'e yaptırım uygulamak için kullanıldı.
Daha fazla da yaptırım gelebilir.
Beyaz Saray’a gizli rapor
ABD istihbarat yetkilileri geçen hafta, 2020 başkanlık seçimlerine müdahaleye ilişkin Beyaz Saray'a ve diğer kilit yönetim yetkililerine gizli bir rapor sundu. Rapor, Maliye Bakanlığı'nın sadece Rusya ile bağlantılı değil Çin ve İran bağlantılı aktörlere karşı önlem almasını sağlıyor.
Ulusal İstihbarat Direktörlüğü şimdiye kadar, raporun bulguları hakkında kamuoyuna açıklama yapmayı reddetti.
Washington Post gazetesinin eline geçen ve Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe’in geçen hafta milletvekillerine yazdığı bir mektuba göre, bazı ABD istihbarat kurumlarının değerlendirmesinin aksine, Çin 2020 seçimlerini etkilemek için önemli çabalar gösterdi.
Ratcliffe dahil olmak üzere ABD istihbarat yetkilileri ayrıca İran ve Rusya ile bağlantılı aktörlerin seçmen kayıt bilgilerini elde etmeyi başarmasından sonra, Tahran’ın Kasım’daki başkanlık seçimlerinden önceki haftalarda seçmen sindirme kampanyası başlattığı iddiasında bulundu.
Türkiye’nin de adı geçiyor
Diğer ülkeler de seçimle ilgili yaptırımlarla karşılaşabilir.
Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Başkanı William Evanina geçen Ekim ayındaki bir açıklamasında "Nüfuz etme çabasında olan muhtemelen 30 ülke var" demişti. Evanina, listede Suudi Arabistan ve Türkiye gibi ABD müttefiklerinin yanı sıra Venezuela ve Küba gibi düşmanların da olduğunu söylemişti.
Çeşitli müdahale çabalarına rağmen ABD'li yetkililer, herhangi bir düşmanın herhangi bir oy sonucunu değiştirebileceğine veya Amerikalılar’ın oy kullanmasını engelleyebileceğine dair hiçbir gösterge olmadığını söylediler.