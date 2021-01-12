Ruslar’ın Seçime Müdahale Çabasına ABD’den Yaptırım Yanıtı

ABD, Kasım ayındaki seçimlere müdahale etmek ve Başkan seçilen Joe Biden'ın kampanyasına zarar verme amacı taşıyan Rusya destekli bir dezenformasyon operasyonunun üyelerini cezalandırmak için harekete geçti.

Maliye Bakanlığı hafta başında, ABD'li yetkililerin uzun süredir Rus ajanı olarak tanımladığı Ukraynalı siyasetçi Andrii Derkach ile bağlantılı yedi kişi ve dört şirkete yaptırımlar açıkladı.

Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Derkach liderliğindeki grup 2019'dan itibaren, "ABD medyasından, ABD merkezli sosyal medya platformlarından ve kanaat önderi konumundaki Amerikalılar’dan yararlanarak, mevcut ve eski ABD yetkililerinin yolsuzluğa, kara para aklamaya ve Ukrayna'da yasadışı siyasi nüfuz faaliyetlerine karıştığına dair yanıltıcı ve asılsız iddiaları yaydı.

Operasyonun belki de en görünür kısmı, ABD Başkanı Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'ye bilgi sağlama çabalarıydı.

Derkach, 2019'un Aralık ayında, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında uygunsuz ve zararlı bilgiler toplamaya çalışan Giuliani ile görüştü ve aynı zamanda Trump yanlısı basın kuruluşu One America’nın haberlerinde de yer aldı.