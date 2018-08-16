Rusların Türkiye'ye ilgisi artıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da üniversite öğrencisi olan Alesya Mirinov, Türkiye Festivali’ne Türk kültürünü tanımak için geldiğini belirterek, “Çünkü gelecek yıl Türkiye’yi ziyaret etmek istiyorum. Türk mutfağını özellikle çok seviyorum. Türkiye denince aklıma deniz, Türk tatlıları ve güzel kıyafetler geliyor.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bu yıl 6 milyon Rus turistin Türkiye’yi ziyaret etmesini ve bu anlamda yeni bir rekor kırılacağını belirtirken, Rusya Tur Operatörleri Birliği de (ATOR) yılın ilk yarısında Rusya’dan Türkiye’ye turistik ziyaretlerin geçen yıla kıyasla yüzde 50’ye yakın arttığını açıkladı.

Tatillerini genellikle Akdeniz bölgesinde geçirmeyi tercih eden Rus halkının 2018’de en popüler tatil noktası uygun fiyat ve imkanlarıyla Türkiye oluyor.

Moskova’da ticaretle uğraşan Aleksandr Kuzmin, eşi Margarita Kuzmin ve bebekleri Timur’la birlikte kısa bir süre önce İzmir’de tatil yaptıklarına işaret ederek, “Gerçekten muhteşemdi. İstanbul’u ve Kapadokya’yı da çok merak ediyoruz. Türkiye’yi tekrar ziyaret etmek için sabırsızlanıyoruz.” diye konuştu.

Türklerin misafirperverliğinden de övgüyle söz eden Kuzmin, “Türkiye’de muhteşem bir deniz, kum, güneş var Rusya’ya çok yakın. Harika tatlılarınızı da unutmamak gerek. Turist olarak daha ne isteyebilirsiniz ki?” şeklinde konuştu.

Moskova’da üniversitede okuyan Lilya Çernov ve Olga Fedotov ise Türkiye’nin, Ruslar için dünyanın en hayret verici gizemli ülkelerinden birisi olduğunu vurgulayarak, “Daha önce geçen yıl ve bu yıl Alanya’yı ziyaret etmiştik ve tekrar gitmeyi düşünüyoruz, özellikle de İstanbul’a gitmek istiyoruz.” dediler.

Bir emekli öğretmen olan 74 yaşındaki Yevgeniy Belyaev de Türkiye’yi çok sevdiğini anlatarak, “Türkiye’de daha önce Antalya ve Bodrum’u ziyaret ettim. Kasımda İstanbul’u göreceğim. Türkiye’nin iklimi ve mutfağı muhteşem.” değerlendirmesini yaptı.