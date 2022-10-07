Rusların yaşam iksiri: Sarımsak ve limonun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız

Bazı gıdalar var ki tek başına bile kullanımı oldukça etkiliyken diğer faydalı gıdalarla karıştığında etkisini ikiye katlıyor. Sarımsak ve limon karışımı bu faydalı gıdalar arasında yer alıyor. Bu mucizevi besinler adeta şifa dağıtıyor. Rusların sık sık tükettiği bu karışım Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da öneriliyor. Ancak tansiyon düşüklüğü yaşayan kişilerin bu karışımı içmemeleri gerekiyor. İlaç kullananların içmeden önce doktora danışması gerekiyor.
Malzemeler
Nasıl yapılır?
Sıktığınız limonları mümkünse koyu renkli bir kavanoza doldurun ve üstüne hiç ekstra su eklemeyin. Sıktığınız limon suyu 2 litre yani 8 su bardağı kadar olmalı. Ardından 40 diş orta boy sarımsağı soyun ve ezin. Sarımsakları da kavanozun içine ekleyerek ılık ve ışık almayan bir odada bu karışımı 25 gün boyunca muhafaza edin. Ancak kavanozu her gün çalkalamanız gerektiğini de unutmayın. 25 günün sonunda sarımsaklar limon suyunun içinde iyice eridikten sonra bu kürü her sabah kahvaltıdan yarım saat önce yarım çay bardağı olarak içebilirsiniz.
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