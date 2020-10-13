MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Russell Crowe fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor

Russell Crowe fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor

13.10.2020 13:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, şu aralar Unhinged filmi için aldığı kilolarla gündemde. Çekimler bittikten sonra göbeğinden kurtulmaya çalışan Crowe, önceki gün oyuncu sevgilisi Britney Theriot ile tenis oynarken görüntülendi.

2000 yapımı Gladyatör filmiyle Oscar alan oyuncu Russell Crowe'un son hali hayranlarını şaşırttı.

2833911_da2be1b5e2f48dbe1b73c2ec077a542f_640x640
Crowe, takıntılı bir tacizciyi canlandırdığı Unhinged filmi için aldığı kilolarla gündemdeydi.

BGUS_2014167_008
56 yaşındaki oyuncu, çekimler bittikten sonra eski haline dönmek için harekete geçti.
BGUS_2014167_013

Russell Crowe, önceki gün Avustralya'nın Sydney kentinde sevgilisi Britney Theriot ile tenis oynarken objektiflere takıldı.

BGUS_2014167_031

Uzun bir süredir aldığı kilolarla başı dertte olan Crowe'un, tepeden bağladığı saçları ve beyaz uzun sakalları ile tanınmamak için kendisini kamufle etmesi dikkatlerden kaçmadı.

BGUS_2014167_034

2000 yılında Gladyatör adlı filmde rol aldığında düzgün fiziğiyle dikkat çeken Crowe, aradan geçen yıllar içinde o görüntüsünü kaybetti ve bir daha da eski haline dönemedi.

BGUS_2014167_001

BGUS_2014167_056

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Popçu Demet Akalın'dan fidan çağrısına cevap geldi! Popçu Demet Akalın'dan fidan çağrısına cevap geldi!
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak

Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak

Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var

Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var

Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti

Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'

Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'

İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ermenistan'a bağış yapınca...

Ermenistan'a bağış yapınca...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Diğer Haberler

Cemal Can elleriyle yaptı Danla Bilic elleriyle yedirdi

Cemal Can elleriyle yaptı Danla Bilic elleriyle yedirdi

Göksel köy hayatını verimli geçiriyor

Göksel köy hayatını verimli geçiriyor

Katie Price ve Carl Woods gece yarısı yataktan paylaştı!

Gece yarısı yatak paylaşımı! Ateşli öpüşme tepki çekti

Jessica Simpson 45 kilo verdi! İşte son hali

45 kilo verdi! İşte son hali

Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede

İlk kez aynı projedeler...

Popçu Demet Akalın'dan fidan çağrısına cevap geldi!

Popçu Demet Akalın'dan fidan çağrısına cevap geldi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.