Russell Crowe fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor

2000 yapımı Gladyatör filmiyle Oscar alan oyuncu Russell Crowe'un son hali hayranlarını şaşırttı.



Crowe, takıntılı bir tacizciyi canlandırdığı Unhinged filmi için aldığı kilolarla gündemdeydi.



56 yaşındaki oyuncu, çekimler bittikten sonra eski haline dönmek için harekete geçti.



Russell Crowe, önceki gün Avustralya'nın Sydney kentinde sevgilisi Britney Theriot ile tenis oynarken objektiflere takıldı.

Uzun bir süredir aldığı kilolarla başı dertte olan Crowe'un, tepeden bağladığı saçları ve beyaz uzun sakalları ile tanınmamak için kendisini kamufle etmesi dikkatlerden kaçmadı.

2000 yılında Gladyatör adlı filmde rol aldığında düzgün fiziğiyle dikkat çeken Crowe, aradan geçen yıllar içinde o görüntüsünü kaybetti ve bir daha da eski haline dönemedi.



