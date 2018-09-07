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Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

Russia Today televizyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la karıştıran CNN ile alay etti.

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

CNN, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen Rusya, İran ve Türkiye zirvesini haber yaparken ekranın alt kısmında: "Putin, Ruhani, Putin, Tahran'daki Suriye zirvesinin ardından konuşuyor" diye yazdı.

'CNN'İN AKLINDA SADECE PUTİN VAR'

RT ise bunun üzerine, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CNN'in aklında sadece Putin var" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
CNN Russia Today televizyonu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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