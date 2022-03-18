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Russia Today'a bir yasak da İngiltere'den

18.03.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de medya denetleme kurumu, Rus kamu televizyonu Russia Today'ın (RT) yayın lisansını iptal etti.

Russia Today'a bir yasak da İngiltere'den

Almanya'da da Mahkeme RT'nin, daha önce alınan yayın yasağına iptal başvurusunu reddetti. İngiltere medya denetleme kurumu Ofcom, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin haberleri tek yanlı olduğu gerekçesiyle Rus devlet televizyonu Russia Today'in (RT) yayın lisansını iptal etti. Ofcom'dan Cuma günü yapılan açıklamada, RT'nin yayınlarının "derhal" durdurulacağı belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılar başlatmasının ardından RT'nin yayınları daha önce birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinde de yasaklanmıştı.

İngiltere'ye RT yayınları AB uyduları üzerinden verildiği için, ülkede geçen haftadan beri Rus televizyonunun yayınları izlenemiyordu. Ancak, şimdiye kadar RT'nin yayın lisansı iptal edilmemişti.

Moskova daha önce, RT'nin yayınlarının İngiltere'de yasaklanması halinde, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Rusya'daki yayınlarına yasak getirebileceği işaretini vermişti. Rusya'da, çarşamba gününden beri BBC'nin internet sayfasına erişim sağlanamıyor.

İngiltere'de medya denetleme kurumu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin yayınları yeterince nesnel olmadığı gerekçesiyle RT hakkında Şubat ayı sonunda inceleme başlatmıştı.

ALMANYA'DA MAHKEME RT'NİN BAŞVURUSUNU REDDETTİ

RT'nin Almanya'da da yayın yapmasına şimdilik izin verilmiyor. Berlin İdare Mahkemesi, RT'nin, Almanca programlarına getirilen yayın yasağının iptal edilmesi isteğiyle yaptığı acil başvuruyu reddetti. Mahkemenin konuyla ilgili açıklamasında, Berlin Eyalet Medya Kurumu'nun Şubat ayı başında aldığı ilgili kararın büyük olasılıkla hala hukuki açıdan geçerli olduğu ve yayınların "şimdilik yapılamayacağı ve yayınlanamayacağı" vurgulandı.

RT'nin konuyla ilgili acil başvurusunu reddeden Mahkeme, dava ile ilgili genel kararını daha sonra verecek.

Berlin Eyalet Medya Kurumu, geçen Aralık ayında Almanca canlı televizyon yayınlarına başlayan RT DE'nin, Almanya'da yayın yapabilmek için gerekli olan lisansa sahip olmadığı gerekçesiyle söz konusu yayınları durdurmuştu.

dpa,AFP / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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