Rust kendi Steam rekorunu tekrar kırdı

Bazı oyunların değeri çıkışının üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra bilinir. Rust oyunu da bu tanıma tam olarak uyuyor. Facepunch tarafından geliştirilen ve 2013 yılında çıkış yapan Rust oyunu, Among Us gibi son zamanların en popüler oyunlarından biri oldu. Özellikle Twitch yayıncılarının sıklıkla oynadığı oyun, dalga dalga yayıldı ve oyuncu sayısını katladı. Bu durum, çıkışının üzerinden yıllar geçen oyunun yeni rekorlar kırmasına da yol açtı.

Rust, Steam'deki eş zamanlı oyuncu rekorunu yeniledi. Oyun, 16 Ocak günü Steam'de 244 bin 294 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu bir kez daha kırdı. Rust, bundan önceki rekorunu 9 ocak günü 201 bin 497 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak kırmıştı. Yaklaşık bu yükseliş, görünüşe bakılırsa oyunun geliştiricisi Facepunch'ın da yüksek bir gelir elde etmesini sağladı.

Facepunch'ın kurucusu olan Garry Newman, kendi hesabından paylaştığı tweette Facepunch'ın bir haftalık Steam gelirini ortaya çıkardı. Tweet'e göre geliştirici firma, 1 Ocak ila 7 Ocak arasını kapsayan haftanın sadece iki gününde 1'er milyon dolardan fazla kazanç sağladı. Oyunun popülerliğinin sürmesi ile gelirlerin daha da artması muhtemel.

We made over $1m on Steam on two days this week ???? pic.twitter.com/UTiqxgzdO0