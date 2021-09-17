MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rüştü Onur Atilla'dan duygusal paylaşım: Akbil'imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye

Rüştü Onur Atilla'dan duygusal paylaşım: Akbil'imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye

17.09.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır Güldür Güldür Show'un kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, eşi Sinem Ayyıldız ile evlilik yıl dönümlerinden duygusal bir mesaj paylaştı. Evlilik öncesi çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Atilla, "Akbil'imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye" dedi.

Rüştü Onur Atilla'dan duygusal paylaşım: Akbil'imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye

2014 yılında Sinem Ayyıldız ile nikah masasına oturan Rüştü Onur Atilla, 7'inci evlilik yıl dönümlerinde evlilik öncesi çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

178211454_478289346656881_6227986574976117313_n

"ARABAMIZ YOK, PARAM YOK"

Ünlü oyuncu paylaşımında "Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbil'imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye... Bol bol sevgimiz var o zaman bu zaman. 20 yıl önce inanmışsın bana, ne mutlu bize. Bana evet dediğin, hayatımızı güzelleştirdiğin, beni güldürdüğün ve beni de sayarsak üç çocuğa sabırla baktığın için 7. kez teşekkürler. 7. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu yazdı.

239186149_565403534639678_3512581766802802122_n

Mutlu bir evlilik sürdüren Rüştü Onur Atilla-Sinem Ayyıldız çifti ilk çocukları Kemal'i, 2018'de kucaklarına almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden anlar! Evinden kovduŞoke eden anlar! Evinden kovdu
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Erbil'den yakın dostuna büyük hediye! "Allah seni başımızdan eksik etmesin"Erbil'den yakın dostuna büyük hediye! "Allah seni başımızdan eksik etmesin"
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım

Skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Acun Ilıcalı Güntekin Onay'a ateş püskürdü!

Acun Ilıcalı Güntekin Onay'a ateş püskürdü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Dudak uçuklatan rakamlar

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Dudak uçuklatan rakamlar

"Ünlü basketçiden hamile kaldı ve kürtaj oldu" iddialarına yanıt

"Ünlü basketçiden hamile kaldı ve kürtaj oldu" iddialarına yanıt

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.