HABER

Rüsumat No:4 anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 18:27 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı’nda hafızalardan silinmeyecek bir olayla tarih sayfalarında yerini alan, 1921 yılında Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılan ardından tekrar yüzdürülen Rüsumat No:4 Gemisi’nin destanı düzenlenen panel ile anıldı.Zeki Çöl moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Prof.

Rüsumat No:4 anıldı

Kurtuluş Savaşı’nda hafızalardan silinmeyecek bir olayla tarih sayfalarında yerini alan, 1921 yılında Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılan ardından tekrar yüzdürülen Rüsumat No:4 Gemisi’nin destanı düzenlenen panel ile anıldı.
Zeki Çöl moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Prof. Dr. Bingür Sönmez, Prof. Dr. Rahmi Çiçek ve emekli amiral Cem Gürdeniz konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Rüsumat No:4 adlı geminin yazdığı destan ve o dönemin şartları dinleyicilere aktarıldı.

“Tarih kokan gemimizi Ordu’da yaşatacağız”
Rüsumat No:4 adlı geminin anılarının Ordu’da yaşatılacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Rüsumat No:4 adlı gemimiz hafızalarımızdan silinmeyecek bir olay ile tarihe geçmiştir. Bizde Ordumuzda bir takım çalışmalar başlatarak bu tarihi geçmişimizi gelecek ile buluşturacağız. Tarih kokan gemimizin anılarını Ordu’da yaşatacağız. Böylelikle gençlerimizin bilinçlenmelerine katkı sağlayacağız. Bu vesileyle konuşmacılarımıza ve burada bulunan kahramanlarımızın torunlarına, eş dostlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Rüsumat No:4 ilklerin gemisidir”
Rüsumat No:4 adlı gemide yaşanılan olayları ve dönemin o anki şartlarını anlatan emekli amiral Cem Gürdeniz, “Birçok olaya şahitlik etmiş olan Rüsumat No:4 Gemisi ilklerin gemisi olarak bilinmektedir. Bu gemi batırılıp ardından kendini tekrar kurtaran bir gemidir. Bu gemiye Ordu sahip çıkmak ile çok önemli bir şeye imza atmış olacak. Rüsumat No:4 adlı geminin Ordu’yla bütünleşen bir tarihi vardır” diye konuştu.

“Karadeniz’e gömüldü fakat anısı hala devam ediyor”
Karabatak olarak da bilinen Rüsumat No:4 Gemisi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Bu gemi sık sık batma tehlikeleri geçirerek birçok hasar alan bir gemidir. Başından birçok talihsiz olay geçmesine rağmen kahramanlığın öyküsünü yazmaya vesile olmuştur. Rüsumat No:4 Gemisi yazdığı destan ile Karadeniz’e gömüldü ama anısı hala yaşatılıyor ve yaşatılmaya da devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Kıyılarımızda gazi gemilerimiz neden olmasın”
Prof. Dr. Rahmi Çiçek ise, “Böyle bir olaya adım attıkları için kurumlarımızı kutluyorum. Bu kıyılarımız da neden diğer yerlerde olduğu gibi tarih kokan gazi gemilerimiz olmasın. Bu panelin bir başlangıç olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kurtuluş Savaşı’nın Kahraman Gemisi Rüsumat No:4 adlı panel panelistlerin konuşmaları, soru-cevap bölümü ve çiçek takdiminin ardından sona erdi.

Rüsumat No:4 anıldı

Rüsumat No:4 anıldı

Rüsumat No:4 anıldı

İşte felaketin ardından Eminönü'nde son durum! Tek bir istekleri var...İşte felaketin ardından Eminönü'nde son durum! Tek bir istekleri var...
'Yetişmez' denilen Sivas'ta, 150 ton karpuz hasadı'Yetişmez' denilen Sivas'ta, 150 ton karpuz hasadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Eminönü'ndeki alt geçidin su altında kalması saniye saniye görüntülendi

Felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Salda Gölü davasında mahkeme yetkisizlik kararı verdi

Salda Gölü davasında karar!

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun kaza geçirdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

İzmir'de dün başlayan yangın yayılmaya devam ediyor

Dün başladı, durdurulamıyor! Tedirgin bekleyiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.