Rüşvet alan mübaşir tutuklandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Adliyesi’nde mübaşir olarak görev yapan ve rüşvet alırken suçüstü yakalanan M.Ö., tutuklandı.

Düzce Adliyesi’nde görevli mübaşir M.Ö., vatandaşlardan rüşvet aldığı yönünde şikayetler üzerine takibe alındı. M.Ö.'nün, iddiaya göre adliyeye gelerek adli sicil kaydı almak isteyen ve adli sicil kaydı olanların sicil kayıtlarını sildireceği yönünde vaat verdiği, bunun karşılığında ise maddi talepte bulunduğu belirlendi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, takibe aldığı M.Ö.'yü rüşvet alırken suçüstü yakalandı. M.Ö. 'İkna sureti ile irtikap' suçlaması ile sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, Düzce Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın kararıyla M.Ö. görevinden uzaklaştırılarak, hakkında idari soruşturma da başlatıldı.

