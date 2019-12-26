Rüşvet aldığı iddia edilen polisler hakim karşısında

İzmir’de ünlü markaların taklitlerini satan iş yeri sahiplerinden rüşvet alarak baskınlardan önce haber verdiği iddia edilen polis memurları Eşref Birge ile A.R.K. ve H.K., hakim karşısına çıktı.

İzmir’in Bornova ilçesinde ünlü ayakkabı markaların taklitlerini satan iş yeri sahiplerinden yüklü miktarlarda rüşvet alarak baskınlardan önce haber verdiği iddia edilen polis memurları Eşref Birge ile A.R.K. ve H.K.’nın yargılanmasına başlandı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına bazı müştekiler, tutuklu sanık Eşref Birge, tutuksuz sanıklar A.R.K. ve H.K. ile taraf avukatları katıldı.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Eşref Birge, “2019 yılı başlarında Ö.Ö.’nün dükkanına, imitasyon ürün satması sebebiyle işlem yaptık. Ardından Ö.Ö.’nün, adımızı kullanarak diğer esnaftan para topladığını öğrendim. 16 farklı iş yerine daha imitasyon ürün sattıkları için baskın yaptık. Marka avukatlarının tespit ettikleri iş yerlerine mahkeme kararıyla girdik. Kesinlikle hiçbir işlem karşılığında para almadım. Bana iftira atılıyor. Birikimlerimi döviz ve borsada değerlendirdiğim için hesabımdaki paralar benimdir. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen polis memuru H.K. ise “2015 yılından itibaren Eşref Birge ile birlikte görev yaptım. Bizden şikayetçi olan şahısları, imitasyon ayakkabı sattıkları için yaptığımız işlemlerden tanıyorum. Hiçbir iş yeri sahibinden ne para istedim, ne de para aldım” diye ifade verirken, polis memuru A.R.K., “Eşref Birge ve H.K. ile aynı ekipte görev yapıyorduk. Birlikte iş yerlerinde aramalar ve işlemler yaptık. Ö.Ö. ile hiç tanışmadım. Kimseden de para almadım” şeklinde savunma yaptı.

Duruşmaya katılan başta müştekiler ise sanıkların kendilerinden baskın yapılmaması karşılığında para topladığını iddia ederek sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, Eşref Birge’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı erteledi.

