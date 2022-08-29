Rüşvet iddiaları gündem yarattı! İYİ Parti lideri Akşener duyurdu: Suç duyurusunda bulunacağız

Rüşvet iddiaları gündem yarattı. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun da aralarında olduğu bazı kişiler hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyayı adeta salladı. Taşkesenlioğlu söz konusu iddiaları yalanlarken, muhalefet liderlerinden ise açıklamalar peş peşe geldi.

KILIÇDAROĞLU HAKİM VE SAVCILARA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

İddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin parti örgütünün pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını duyurarak hakim ve savcılara çağrıda bulundu.

Paylaşımında Gülşen'in İmam hatiplilerle ilgili konserinde söylediği sözlere de değinen Kılıçdaroğlu, "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar." ifadelerini kullandı.

AKŞENER: "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram'da vatandaşlardan gelen soruları cevaplarken Kılıçdaroğlu'yla benzer bir çıkışta bulundu.

Söz konusu rüşvet iddialarıyla ilgili savcıların neden harekete geçmediği sorusu üzerine Akşener, "Çünkü Türkiye'de hukukun üstünlüğü yok. Yargı, siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Pazartesi günü altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız. Gene de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak; objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı da yargı eli ile, hukuk eli ile sorulacak. Kimse merak etmesin." yanıtını verdi.

