HABER

Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 17:06 | Son Güncelleme

İzmir’de mahkemelerde bilirkişilik yapan bir akademisyenin, polisin düzenlediği rüşvet operasyonunda suçüstü yakalandığı anlar kameralar yansıdı.İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapan inşaat mühendisi Doç.

Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

İzmir’de mahkemelerde bilirkişilik yapan bir akademisyenin, polisin düzenlediği rüşvet operasyonunda suçüstü yakalandığı anlar kameralar yansıdı.
İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapan inşaat mühendisi Doç. Dr. H.Ş.A.’nın, rapor hazırladığı bir dava konusuyla ilgili rüşvet istediği bilgisi üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı. Araştırma yapan ekip, H.Ş.A.’nın, İzmir’de müteahhitlik yapan A.B.Ç.’nin asliye hukuk mahkemelerinde devam eden 3 ayrı dosyasıyla ilgili bilirkişilik yaptığı; dava dosyalarını hızlandırmak, bilirkişi raporlarını müştekinin lehine ve istediği gibi düzenlemek karşılığında 20 bin lira rüşvet istediğini belirledi.

Operasyonda paralarla yakalandı
H.Ş.A.’nın Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde müştekiden rüşvet olarak para alacağını tespit eden ekipler burada hemen önlem aldı. Operasyonu başlatan ekipler, A.B.Ç.’den daha önceden seri numaraları alınmış 12 bin lira ile bin 600 ABD doları ve müştekinin lehine düzenlenmiş bilirkişi raporlarının yer aldığı harici belleği alan H.Ş.A.’yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan H.Ş.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, polisin alışveriş merkezinde aldığı önlem, şüphelinin bir kafeye gelerek parayı alması, asansörde paraları kontrol etmesi ve sonrasında gözaltına alınması yer alıyor.

Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

PARTNER Rahat diye giyiyoruz ama... Rahat diye giyiyoruz ama...
305 otomobili çalarak parçaladılar305 otomobili çalarak parçaladılar
Kayseri’deki cinayete 2 gözaltıKayseri’deki cinayete 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.