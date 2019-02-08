Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

İzmir’de mahkemelerde bilirkişilik yapan bir akademisyenin, polisin düzenlediği rüşvet operasyonunda suçüstü yakalandığı anlar kameralar yansıdı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapan inşaat mühendisi Doç. Dr. H.Ş.A.’nın, rapor hazırladığı bir dava konusuyla ilgili rüşvet istediği bilgisi üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı. Araştırma yapan ekip, H.Ş.A.’nın, İzmir’de müteahhitlik yapan A.B.Ç.’nin asliye hukuk mahkemelerinde devam eden 3 ayrı dosyasıyla ilgili bilirkişilik yaptığı; dava dosyalarını hızlandırmak, bilirkişi raporlarını müştekinin lehine ve istediği gibi düzenlemek karşılığında 20 bin lira rüşvet istediğini belirledi.

Operasyonda paralarla yakalandı

H.Ş.A.’nın Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde müştekiden rüşvet olarak para alacağını tespit eden ekipler burada hemen önlem aldı. Operasyonu başlatan ekipler, A.B.Ç.’den daha önceden seri numaraları alınmış 12 bin lira ile bin 600 ABD doları ve müştekinin lehine düzenlenmiş bilirkişi raporlarının yer aldığı harici belleği alan H.Ş.A.’yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan H.Ş.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, polisin alışveriş merkezinde aldığı önlem, şüphelinin bir kafeye gelerek parayı alması, asansörde paraları kontrol etmesi ve sonrasında gözaltına alınması yer alıyor.



