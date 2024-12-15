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Rüşvet makinesi hakimin cezası onandı! Nasıl emlak zengini olduğu herkesi şaşırttı: Daireler, dolarlar...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.12.2024 09:32
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İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Sulh Ceza Hakimi Hasan Akdemir, HSK'nın kararıyla 2022'de meslekten 3 ayrı suç nedeniyle 3 kez men edilmişti. Suç makinesi hakimin 10 yıl 6 aylık cezası onandı. Hakimin nasıl emlak zengini olduğu ise duyan herkesi şaşırttı. 6 daireyi ederinin çok altında satın alan hakimin suçları saymakla bitmedi.

Rüşvet makinesi hakimin cezası onandı! Nasıl emlak zengini olduğu herkesi şaşırttı: Daireler, dolarlar...

2022 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden alınan rüşvet makinesi hakimle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski İstanbul Anadolu hakimin 10 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı.

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3 KEZ MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Defalarca rüşvet aldı, 3 kez meslekten ihraç edildi. Yaptıkları nedeniyle 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan hakimin cezası Yargıtay tarafından onandı. İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Sulh Ceza Hakimi Hasan Akdemir hakkındaki suçlamalar nedeniyle 2022 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulunca 3 farklı suçta 3 kez meslekten ihraç edildi. Akdemir hakkındaki suçlamalar ise duyanların ağzını açık bıraktı.

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RÜŞVETE SUÇÜSTÜ

Ekol TV'den İlker Turak'ın haberine göre Akdemir FETÖ'ye finansal destek sağlayan Cahit Paksoy'u yetkisi ve görev dışında usulsüzce tahliye etti. Yine FETÖ'den tutuklu bulunan iş adamı Fikret İnan'dan rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Fikret İnan'ın vekiliyle iletişime geçen Akdemir dosyada delil bulunmadığını belirtip İnan'ı serbest bırakacağını söyledi ve para talep etti.

BİR KEZ DAHA PARA İSTEDİ

İddiaya göre İnan'ı tahliye eden Akdemir tutuklama tehdidiyle bir kez daha para istedi. Akdemir'in İnan'dan toplamda 50 bin dolar para aldığı belirtildi.

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6 DAİREYİ EDERİNİN ALTINDA ALDI

Suç makinesi hakimin yaptıkları bunlarla da kalmadı. Akdemir yine FETÖ'ye finansal destek sağladığı tespit edilen Azim Gayrimenkul'e atanan kayyum kararının kaldırılması karşılığında 6 adet daireyi fiyatının çok daha altında satın aldı. Usul ve yasaya aykırı yapılan işlerin ortaya çıkmasını engellemek için ise gerçeğe aykırı bilirkişi raporu hazırlanmasında aktif rol oynadı.

CEZASI ONANDI

Değerinin çok daha altında satılan daireler nedeniyle şirketin yaklaşık 10 milyon lira zarara uğradığı belirlendi. Akdemir 2022 yılında meslekten ihraç edildi.

Yargıtay Ceza Kurulu, İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Sulh Ceza Hakimi Hasan Akdemir hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı. Kurul, hakim Hasan Akdemir'e rüşvet ve dolandırıcılık suçundan verilen 10 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Anahtar Kelimeler:
fetö rüşvet hakim daire
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