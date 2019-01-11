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Rüşvet operasyonuna tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:30 | Son Güncelleme

Bir dava dosyasında taraflardan rüşvet aldığı iddia edilen bilirkişi, ona aracılık eden çalışanı ve rüşvet verdiği öne sürülen iş adamı "rüşvet almak, vermek ve rüşvet almaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bir dava dosyasında taraflardan rüşvet aldığı iddia edilen bilirkişi, ona aracılık eden çalışanı ve rüşvet verdiği öne sürülen iş adamı "rüşvet almak, vermek ve rüşvet almaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada bilirkişi olarak görev yapan serbest muhasebeci M.D'nin dosyanın taraflarından olan bir iş adamından, lehine bilirkişi raporu düzenleyeceğini ifade ederek, bunun bedeli olarak 25 bin lira rüşvet istediği belirtildi.

İş adamının rüşvet olayını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdiği ifade eden açıklamada, 7 Ocak'ta Şirinevler’de yol kenarında bir aracın içinde, önceden seri numaraları alınan 25 bin lira rüşvet parasını iş adamından teslim alan bilirkişi M.D'nin polis ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandığı aktarıldı.

Şüpheli M.D'nin bilirkişi olarak görevlendirildiği aynı dosyada taraf olan diğer iş adamı F.M’den de 25 bin lira rüşvet istediği, F.M'nin 5 bin lira verdiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, bilirkişi M.D, iş adamı F.M ve rüşvete aracılık eden çalışan S.Ö'nün, "rüşvet almak, vermek ve rüşvet almaya teşebbüs" suçundan Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi M.D rüşvet almak ve vermek

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