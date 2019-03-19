Rüşvet operasyonunda 1’i emniyet amiri 3 polise tutuklama

Tekirdağ il genelinde düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan 1’i rütbeli 3 polis memuru tutuklandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamu görevlilerine rüşvet verdikleri iddiası ile bazı masaj salonlarının işletmecilerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında rüşvet aldıkları iddiası ile gözaltına alınan 1’i rütbeli 3 polis tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü operasyon kapsamında bazı masaj salonlarında rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında emniyet amiri E.Ö., polis memurları M.C. ve M.B., görevli bulundukları ilçe emniyet müdürlüklerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler, ilk olarak Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülerek sorgulamaları yapıldı.

Alınan ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen emniyet amiri E.Ö., polis memurları M.C. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan A.K., A.S., E.A. ve İ.G. adlı masaj salonu işletmecileri ise çıkartıldıkları adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

