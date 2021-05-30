HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rüşvet soruşturmasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildi

Rüşvet soruşturmasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildi

30.05.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yürütülen 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması' kapsamında 2'si avukat, 4'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada bir polis ve bir avukat tutuklanırken, idari soruşturma başlatıldığı, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildiği ve aynı şubede görevli 7 rütbeli personelin de görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Rüşvet soruşturmasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması' kapsamında 2'si avukat, 4'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olmak üzere 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

POLİS VE AVUKAT TUTUKLANDI

21 Mayıs'ta mahkemeye sevk edilen şüphelilerden bir polis ve bir avukat tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

VALİLİK DETAYLARI PAYLAŞTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada adli soruşturmaya konu olan durumla ilgili idari soruşturma da başlatıldığı, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildiği açıklandı. Aynı şubede görevli 7 rütbeli personelin de görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "Bazı medya organlarında yer alan 'personelin topluca slogan attıkları iddiası' gerçeği yansıtmamaktadır." denildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Sakarya! Polisi görünce kendilerini içeri kilitlediler Yer: Sakarya! Polisi görünce kendilerini içeri kilitlediler
Prof. Dr. Şen: Önümüzdeki hafta sıcaklıklar düşecekProf. Dr. Şen: Önümüzdeki hafta sıcaklıklar düşecek
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Yere kapanıp ağlamaya başladı: Gençliğim bitti

Yere kapanıp ağlamaya başladı: Gençliğim bitti

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.