Rüşvet suçlamasıyla yargılanıyordu! O belediye başkanı tahliye edildi

Vize'nin Kıyıköy Beldesi Belediye Başkanı Ender Sevinç, geçen yılın aralık ayında 'rüşvet ve görevi kötüye' kullanma suçlarından tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan ve 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenen Sevinç'in yargılanmasına bugün Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 12 kişinin yargılandığı davada duruşmaya tutuklu sanık Ender Sevinç ile tutuksuz yargılanan İl Genel Meclisi Üyesi ve CHP İl Başkan Yardımcısı C.T. ve esnaf T.Ö. ve M.A katılırken, diğer tutuksuz sanıklar ise gelmedi.

Duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ender Sevinç, hiç kimseden rüşvet almadığını ve vermediğini, hakkında yalan ithamlarda bulunulduğunu belirterek, tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutuklu Sevinç'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıklardan C.T. ve T.Ö'nün adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

