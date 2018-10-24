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'Rüşvet teklifi Erdoğan'ı çok kızdırdı' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2018 12:03 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı. New York Times gazetesi, Suudilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rüşvet teklif edildiği, Erdoğan'ın ise sinirlendiği yönünde yazı kaleme aldı

'Rüşvet teklifi Erdoğan'ı çok kızdırdı' iddiası

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Kaşıkçı'nın kaybolduğu günden bu yana olayı takip ederek gündemden düşürmeyen ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, krizin yaşanmasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman'ın 11 Ekim'de Ankara'ya gönderdiği Mekke Emiri Halid el-Faysal'ın Kaşıçı dosyasının kapatılması için Erdoğan'a mesajlar ilettiği iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın bir ismi kaynak gösteren gazete, Faysal'ın Türkiye'ye Suudi kaynaklı finansal destek ve yatırımlarla birlikte Katar'a yönelik ablukanın da kaldırılması yönünde teklifte bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 'siyasi rüşvet' olarak nitelendirdiği teklifleri sinirli bir şekilde reddetiğine yer verildi.

Kral Selman'a yakınlığıyla bilinen Faysal'ın 11 Ekim'de Ankara'ya gelerek Kral'ın mesajlarını Erdoğan'a ilettiği ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı rüşvet New York Times Suudi Arabistan erdoğan

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