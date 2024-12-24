Rüşveti aldı, paraları sayıp bahşişini verdi! Gümrükteki skandalın görüntüleri ortaya çıktı... Aralarında kamu görevlileri de var

Mersin'de rüşvetçilerin 'zincir'i kırıldı, 10 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye basıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet çarkının geniş bir ağı kapsadığı tespit edildi.

RÜŞVET AĞIYLA, KAMUYU ZARARA UĞRATMIŞLAR

Şüphelilerin rüşvet ağıyla kamu kaynaklarını zarara uğrattığı iddia ediliyor.

122 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI, 91'İ TUTUKLANDI

Mersin başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Aralık’taki operasyonda yakalanan 114 şüphelinin ardından sekiz zanlı daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 91'i tutuklanmıştı.

RÜŞVET ANI KAMERAYA YANSIDI

Ekol TV'nin yayımladığı görüntüler ise operasyonun boyutlarını gözler önüne serdi, rüşvet anı kameraya yansıdı. Söz konusu videoda, gümrük müşavirinin gönderdiği aracı, gümrük çalışanına rüşvet veriyor, ayrıca gümrük çalışanının söz konusu aracı şahsa bahşiş verdiği açıkça görülüyor.

RÜŞVETİ ALDI, BAHŞİŞ VERDİ

Görüntülerde iki kişinin köşeye çekildiği aracının getirdiği rüşveti alan gümrük müşavirinin, paraları saydığı; para miktarında sorun çıkmayınca da aracıya bahşiş verdiği anlar yer alıyor. Aracının da "Allah razı olsun ağabey" dediği duyuldu.