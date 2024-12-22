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Rüşveti rutin hale getirmişler! Aralarında çok sayıda kamu çalışanı da var: 100'den fazla gözaltı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.12.2024 13:02
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Bir il bu rüşvet operasyonunu konuşuyor! Mersin'de Gümrük İdaresi çalışanlarına operasyon düzenlendi. 10 aylık incelemenin ardından her işlem için rüşvet aldıkları tespit edilen 34'ü kamu görevlisi 114 şüphe gözaltına alındı. Aramalar çok yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi.

Rüşveti rutin hale getirmişler! Aralarında çok sayıda kamu çalışanı da var: 100'den fazla gözaltı

Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 34'ü kamu görevlisi toplam 114 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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10 AYDIR İZLENİYORLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Gümrük İdaresi'nde görevliler tarafından iş sahiplerinden rüşvet alındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek teknik ve fiziki takip başlatıldı. 'Zincir' adlı verilen 10 aylık kapsamlı çalışma sonucunda; iş sahiplerinin gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden bile sabit bir ücretin alındığı, usulsüzlük olması halindeyse işin önemine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı belirlendi.

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114 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 19 Aralık günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 şüpheli gözaltına alındı.

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YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; rüşvetten elde edildiği değerlendirilen 128 bin 500 lira, 40 bin 355 Amerikan doları, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, 1 altın kemer, 2 altın zincir kolye, 1 Reşat altını, 64 tam altın, 11 yarım altın, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 371 fişek, 9 lüks marka saat, uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 34'ü kamu görevlisi, toplam 114 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Gözaltı Mersin rüşvet gümrük Kamu çalışanı rüşvet operasyonu
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