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Eski Cumhurbaşkanı Uruguay Büyükelçiliği'nden sığınma talep etti

19.11.2018 09:28 | Son Güncelleme

Peru'nun rüşvetle suçlanan ve ülkeden çıkışı yasaklanan eski Cumhurbaşkanı Alan Garcia, başkent Lima'daki Uruguay Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Uruguay Büyükelçiliği'nden sığınma talep etti

Garcia, rüşvet karşılığı Lima metrosunun inşaat ihalesini Brezilyalı inşaat devi Odebrecht'e vermekle suçlanıyor.

Suçlamaları araştıran mahkeme Cumartesi aldığı kararla, Garcia'ya soruşturma süresince 18 ay yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Peru Dışişleri Bakanlığı Garcia'nın, mahkeme kararından birkaç saat sonra Uruguay Büyükelçiliği'ne sığınma talebi gönderdiğini doğruladı.

Bakanlık açıklamasında "Garcia 1954 tarihli, Peru ile Uruguay'ın da taraf olduğu Diplomatik Sığınma Sözleşmesi'ne uygun olarak Uruguay'dan sığınma talep etmiştir. Talep Uruguay hükümetince değerlendirilecektir" denildi.

Uruguay'dan henüz bir cevap gelmedi.

İspanya'da yaşayan Garcia, 15 Kasım'da Lima'ya giderek savcılıkta ifade vermişti.

İki dönem cumhurbaşkanlığı yapmış olan Garcia iddiaları reddediyor ve "siyasi eziyete" maruz kaldığını savunuyor.

Savcı Jose Perez, Garcia'yı ayrıca Brezilya'da bir konferansa katılmak için Odebrecht Fonu'ndan 100 bin dolar rüşvet almakla da suçluyor.

Yolsuzluk iddiaları Garcia'nin 2006-2011 yıllarındaki 2. cumhurbaşkanlığı dönemine ait.

Garcia'nın ilk dönem cumhurbaşkanlığı 1985-1990 yılları arasındaydı. 1992 yılında Garcia'ya ilk cumhurbaşkanlığı döneminde yolsuzluk ve haksız zenginleşme suçlamaları yöneltilmiş; Garcia, Lima'daki Kolombiya Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunmuştu.

Yolsuzluk skandalının merkezindeki şirket
Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht, Latin ve Güney Amerika'daki çok sayıda ülkeyi kapsayan bir yolsuzluk skandalının merkezinde bulunuyor.

Şirket yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığı'yla yaptıkları bir pazarlığın bir parçası olarak, Latin Amerika ülkelerindeki hükümetlere yaklaşık 800 milyon dolar rüşvet ödendiğini itiraf etmişti. Yetkililer, Peru'da da 2005-2014 arasında kamu ihalelerini almak için 29 milyon dolar rüşvet ödendiğini açıklamıştı.

Peru'da daha önce de 2001-2006 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapmış olan Alejandro Toledo, kamu ihaleleri karşılığında Odebrecht'ten 20 milyon dolar rüşvet almakla suçlanmış ve hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

ABD'de olduğu tahmin edilen Toledo, Interpol tarafından da aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Peru Uruguay Alan Garcia Lima Odebrecht Jose Perez İspanya

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