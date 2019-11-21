Rüşvetle Suçlanan Netanyahu: ‘Bu Bir Darbe Girişimi’

İsrail Başbakan Netanyahu üç ayrı soruşturma kapsamında rüşvet, dolandırıclık ve güveni ihlalden suçlanıyor. İsrail Başbakanı hakkındaki suçlamaları basın toplantısıyla açıklayan Başsavcı Avichai Mendelblit Başbakan’a yönelik suçlamalarda bulunma kararını kolay almadığını ancak konunun sağ-sol siyaseti ile ilgili olmadığını, yasaların uygulanmasının bir tercih meselesi olmadığını vurguladı.

İsrail televizyonlarında canlı yayınlanan konuşmasında Netanyahu, yaşananları bir darbe girişimi olarak niteledi. Soruşturmayı yürütenlerin gerçeğin peşinde değil kendisinin peşinde olduğunu savunan Netanyahu hakkındaki soruşturmaların taraflı olduğunu söyledi.

Hakkında uzun süredir devam eden soruşturmaların ardından rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaşananları kendisine karşı bir “darbe girişimi” olarak niteledi.

İsrail Başsavcısı, profesyonel şekilde yürüttükleri hukuki süreçte soruşturmalarda yer alan kişilerin itibarsızlaştırılmasına yönelik girişimlere tanık olduklarını söyledi, meslektaşlarını savundu. Soruşturmaların geniş tabanlı deliller ve tanık ifadelerine dayandırıldığını belirtti, “Her taşın altına baktık” dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında 3 farklı suçlama yöneltiliyor. Bunlardan biri ve en önemlisi Netanyahu’nun kendisi hakkında olumlu haber yapılması karşılığında Bezeq adlı telekomünikasyon şirketinin hissedarı Shaul Elovich’e bazı imtiyazlar tanıdığı iddiası.

İddianamede Netanyahu ve Elovich’in karşılıklı pazarlık çevirdiği, bu kapsamda iş adamına 500 milyon dolar kazanç sağladığı belirtildi. İddianameye göre Netanyahu ve eşi Sara da bu şirkete bağlı Walla adlı haber sitesinde kendilerine ilişkin haberleri kendi çıkarlarına hizmet edecek ve rakiplerini hedef alacak şekilde değiştirilmesi talebinde bulundu.

İddianamede “Medyada çıkan haberler sanık Netanyahu için büyük önem taşıyordu. Kendi siyasi geleceği için bunun çok önemli olduğunu düşünüyordu” ifadeleri yer aldı.