Rusya 100 Yıl Sonra Temerrüde Düşme Riski Altında

Amerika'nın Rusya'nın tahvil sahiplerine ödeme yapma imtiyazının süresini uzatmama kararı alması, Rusya'nın temerrüdün eşiğine getirebilir.

ABD Maliye Bakanlığı, dün akşam internet sitesinde, Rusya'nın tahvil ödeme lisansının süresinin 25 Mayıs geceyarısı 00.01 itibarıyla dolacağını ve bu sürenin uzatılmayacağını bildirdi. İptal edilen lisans, Rusya'nın Amerikalı tahvil yatırımcılarına faiz ve ödeme yapmasına imkan tanıyordu.

Rusya, bu imtiyaz sayesinde tahvil ödemelerini yapabiliyordu. Ancak sürenin uzatılmaması, Rusya'nın temerrüde düşmesi olasılığını gündeme getirdi. Rusya bu durumda 100 yıl sonra ilk kez tahvil ödemelerini yapamadığı için temerrüde düşebilir.

Rusya'nın yıl sonundan önce yapması gereken yaklaşık 2 milyar dolar tutarında tahvil ödemesi bulunuyor.

Batılı ülkelerin Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesi uygulamaya koyduğu yaptırımlar ve Rusya'nın bu yaptırımlara karşı attığı adımlar, sınır ötesi para hareketliliğinin önünde engeller oluşturmaya başladı. Ancak Rusya buna rağmen tahvil sahiplerine ödeme yapmaya devam etmek için çaba sarfediyordu.

Hukuk bürosu Wilk Auslander'dan avukat Jay Auslander, "Tahvil sahipleri ödeme zamanı geldiğinde paralarını alamazsa Rusya, devlet borçları üzerinden temerrüde düşecek. Lisansın iptaliyle beraber tahvil sahiplerine ödeme yapılmasının imkanı kalmıyor" dedi.

Rusya'nın sahip olduğu lisans sadece Amerikalı tahvil sahipleri için geçerli olsa da, Amerikan mali kurumlarının küresel finans sisteminin kilit bir parçası olması ve ödemelerin karmaşık süreci, Rusya'nın diğer tahvil sahiplerine ödeme yapmasını da zorlaştıracak.

Rusya, 20 Mayıs’ta biri Euro diğeri dolar türünden iki uluslararası tahvilin ödemesini, süre dolmadan bir hafta önce ödemeyi başarmıştı.

Ancak Rusya, lisansın süresi dolmadan önce parayı banka hesaplarına yatırmak için acele etmiş olsa bile genellikle birkaç gün süren ve karmaşık olan ödeme sürecinin tamamlanması için yeterli zaman kalmamış olabilir.

Uzakdoğulu bir tahvil sahibi, ödemenin bugün hala firmanın hesabına ulaşmadığını söyledi. Rusya'nın iki ödeme için önünde 30 günlük süre bulunuyor.

Rusya'nın 40 milyar dolar tutarındaki uluslararası tahvilleri, bu imtiyaz uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin tartışmaların son haftalarda alevlenmesi üzerine gündeme gelmişti.

ABD Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, daha önce yaptığı açıklamasında, ödemelerin Moskova'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşı finanse etmek için kullandığı fonları engellediğini, bunun da Amerika'nın yaptırım politikasının "başarısının işareti" olduğunu söylemişti.

Maliye Bakanı Janet Yellen ise geçen hafta, Washington'un, Rusya'nın lisans süresini uzatma olasılığının düşük olduğunu kaydetmişti.

Birçok ülke, nakit sıkıntısı nedeniyle temerrüde düşüyor. Ancak para sıkıntısı içinde olmayan Rusya'nın durumu, farklı. Rusya'nın borç ödemeleri, petrol ve doğalgazdan elde ettiği gelirin yanında oldukça düşük. Rusya, sadece Nisan ayında, enerji fiyatlarındaki artışın da katkısıyla 28 milyar dolar gelir elde etti.

Rusya Parlemantosu'nun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, dün parlamenterlere hitaben yaptığı konuşmasında, dış borçların ödenmesinin durdurulması olasılığının ele alınması çağrısı yapmıştı. Volodin, seçmenlerin, Rusya'nın yurtdışındaki ulusal rezervlerinin dondurulmasına rağmen Moskova'nın ödeme yapmaya devam etmesinden memnuniyetsizlik duyduğunu dile getirmişti.

