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Rusya

20.10.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın NATO’yla diplomatik faaliyetlerini durdurma kararının, Türkiye’yi olumsuz etkileyebileceği; Ankara’nın ABD’yle mevcut sorunlarının büyüyebileceği, Batı dünyasından dışlanabileceği, Doğu Akdeniz gibi meselelerde dezavantajlı konuma düşebileceği şeklinde yorumlanıyor

Rusya, NATO’nun casusluk suçlamasıyla sekiz diplomatını ihraç etmesi üzerine 18 Ekim itibariyle ittifaktaki diplomatik faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Rusya ile NATO arasındaki 1997 tarihli Roma Bildirisi’yle ilk kez kabul edilmiş olan NATO

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