Rusya’nın NATO’yla diplomatik faaliyetlerini durdurma kararının, Türkiye’yi olumsuz etkileyebileceği; Ankara’nın ABD’yle mevcut sorunlarının büyüyebileceği, Batı dünyasından dışlanabileceği, Doğu Akdeniz gibi meselelerde dezavantajlı konuma düşebileceği şeklinde yorumlanıyor
Rusya, NATO’nun casusluk suçlamasıyla sekiz diplomatını ihraç etmesi üzerine 18 Ekim itibariyle ittifaktaki diplomatik faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Rusya ile NATO arasındaki 1997 tarihli Roma Bildirisi’yle ilk kez kabul edilmiş olan NATO
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