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Rusya, 161 Kuzey Koreli balıkçıyı gözaltında tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 18:48 | Son Güncelleme

Rusya, 161 Kuzey Koreli balıkçıyı gözaltında tutuyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus kara sularında kaçak avlandığı gerekçesiyle alıkonulan Kuzey Kore gemilerindeki 161 kişinin gözaltına tutulduğunu bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Rus güvenlik güçleri tarafından Japon Denizi'nde kaçak avlandığı için Kuzey Kore gemileri ve personeline yönelik operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Sahil güvenlik güçleri, hava kuvvetleri ve sınır güvenlik güçlerinin koordinasyonuyla 2 balıkçı gemisi, 11 deniz motorunun alıkonulmasına ilaveten, 161 Kuzey Kore vatandaşı da gözaltında tutulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Rus sınır güvenlik güçleri, ülkenin kara sularında kaçak avlanan Kuzey Kore gemilerini teftişi esnasında dün silahlı saldırıya uğramış, 3 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak Kuzey Kore Rusya

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