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Rusya 18 ton Türk narını geri gönderdi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2019 21:54 | Son Güncelleme

Rus Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Rosselhoznadzor'un 18 ton Türk narını Akdeniz meyve sineği larvası içerdiği için geri gönderdiği bildirildi.

Rusya 18 ton Türk narını geri gönderdi

Rus Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Rosselhoznadzor'un Belarus sınırına yakın Bryansk ve Smolensk bölgelerindeki temsilciliğinin 18,1 ton Türk narının kontrol noktasından Rusya'ya girmesini engellediği bildirildi. Rus Interfax haber ajansının haberine göre narlar Akdeniz meyve sineği larvası içeriyordu.

Moskova bölgesinde pazara sürülmesi planlanan narların Akdeniz meyve sineği larvası içerdiğinin tespitinin ardından üretici şirkete iade edildiği bildirildi. Rusya'dan Türkiye'ye geçtiğimiz aylarda domates dahil bazı tarım ürünleri geri gönderilmişti.

Akdeniz meyve sineği larvası tropik ve subtropikal 200 civarında meyve ve domates, patlıcan ve biberle besleniyor.

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat 2015 yılında yaşanan uçak krizi sonrası düşüş gösterdi. Rusya'ya yapılan tarımsal ihracatın en önemli bölümünü yaş meyve ve sebze ihracatı oluşturuyor. Ziraat Mühendisleri Odası internet sitesinde yer alan verilere göre Rusya'nın tarımsal ihracat içinde yüzde 7'lerde olan payı yüzde 3,1'e düştü.

DW / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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