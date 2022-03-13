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Rusya: 180 yabancı paralı asker etkisiz hale getirildi

13.03.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal harekatı devam ederken dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Lviv bölgesinde yaklaşık 180 yabancı paralı savaşçıyı yüksek isabetli uzun menzilli silahlarla etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Rusya: 180 yabancı paralı asker etkisiz hale getirildi

Rusya’nın Ukrayna’da süren askeri operasyonlarıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı’ndan güncel bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Konaşenkov, yaptığı basın açıklamasında, Kiev yönetiminin Lviv bölgesindeki bir poligon ve yerleşim biriminin Rus askerlerine karşı çatışma bölgelerine gönderilmeden önce yabancı paralı savaşçıların hazırlık ve koordinasyon merkezi haline getirildiğini söyledi.

"UKRAYNA TOPRAKLARINA GELEN YABANCI SAVAŞÇILARIN..."

Bu bölgede yabancı ülkelerden gelen silah ve askeri teçhizat için depolama üssü kurulduğunu ifade eden Konaşenkov, "13 Mart sabahı yüksek isabetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Stariçi köyündeki eğitim merkezlerini ve Yavorovskiy askeri eğitim sahasını vurduk. Bunun sonucunda 180 kadar yabancı paralı savaşçı ve çok sayıda yabancı silah imha edildi. Ukrayna topraklarına gelen yabancı savaşçıların imhası devam edecek." dedi.

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"UKRAYNA’DA 3 BİN 736 ASKERİ NOKTA VURULDU"

Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar toplam 3 bin 736 askeri altyapı tesisinin vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 100 uçak, 139 insansız hava aracı, 1234 tank ve zırhlı araç, 122 çok namlulu roketatar, 452 obüs ve havan topu, 1013 özel askeri araç imha edildi." ifadesini kullandı.

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Konaşenkov ayrıca Mariupol şehrinden 8 çocuk dahil 44 kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı. (AA)

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