HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya: 26 yaşlı kadının katili 'Volga manyağı' lakaplı zanlı gözaltına alındı

Rusya: 26 yaşlı kadının katili 'Volga manyağı' lakaplı zanlı gözaltına alındı

02.12.2020 03:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rusya: 26 yaşlı kadının katili 'Volga manyağı' lakaplı zanlı gözaltına alındı

Rusya'da polis, 2011 ve 2012'de ülkenin orta kesimlerinde 26 yaşlı kadını soyup, öldüren cinayet zanlısını gözaltına aldıklarını açıkladı.

Rusya'da polis, 2011 ve 2012'de ülkenin orta kesimlerinde 26 yaşlı kadını soyup, öldüren cinayet zanlısını gözaltına aldıklarını açıkladı.

Polis, 38 yaşındaki Radik Tagirov adlı zanlının daha önce hırsızlıktan sabıkası bulunan bir çilingir olduğunu duyurdu.

Tagirov'un Volga Nehri'nin geçtiği bölgelerdeki çok sayıda suç ve cinayetten aranan ve "Volga manyağı" lakabı takılan zanlı olduğundan şüpheleniliyor.

Henüz Tagirov'dan veya Tagirov adına bir açıklama gelmedi.

Polis, zanlının sorgulandığını ve soruşturmalarına bilgi sağladığını belirtti.

ABD'deki Federal Soruşturma Bürosu FBI'a benzer bir şekilde çalışan Rusya Soruşturma Komitesi (SK), Tagirov'un adli tıp soruşturmaları ve biyolojik analizler sonucu gözaltına alındığını ve bu çalışmalarda kadınlara karşı suçların tek bir kişi tarafından işlendiği sonucuna varıldığını açıkladı.

Kuruluş ayrıca, saldırganın davranışlarının, zanlınınkilerle örtüşüyor gibi göründüğünü ve Tagirov'un gözaltına alınma kararının "uzun ve sistematik" bir çalışma sonucu verildiğini bildirdi.

Kazan kentinde yaşayan Tagirov'un kurbanların evlerine su, elektrik ya da gaz şirketi çalışanı kılığında girdiği ve kurbanlarını giysi kuşakları ya da elktrik kablolarıyla boğduğu iddia ediliyor.

Geçen yıl polis, katil hakkında bilgi verene üç milyon ruble (315 bin TL) ödül verileceğini açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Türkiye'ye övgü dolu sözler: MüteşekkirizTürkiye'ye övgü dolu sözler: Müteşekkiriz
Migros güncel çalışma saatleri!Migros güncel çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Çin'in uzay aracı Ay'ın yüzeyine indi

Çin'in uzay aracı Ay'ın yüzeyine indi

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik: Sadece Türkiye'yi yanımızda bulduk

Türkiye'ye övgü dolu sözler: Müteşekkiriz

Mısır’da fotoğrafçı piramitlerin önünde çektiği fotoğraflar sonucu gözaltına alındı

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

ABD Adalet Bakanı: Seçimlerde usulsüzlük tespit etmedik

ABD Adalet Bakanı: Seçimlerde usulsüzlük tespit etmedik

Eşcinsellik karşıtı görüşleriyle bilinen Macar parlamenter eşcinsel seks partisinde yakalandıktan sonra istifa etti

Macar vekil eşcinsel seks partisinden yakalanınca istifa etti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Google, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor

Google, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.