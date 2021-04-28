Rusya, 4 ülkenin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Çekya ile Rusya'nın gerilim yaşaması üzerine Çekya'ya destek amacıyla 22 Nisan tarihinde Slovakya 3 Rus diplomatı, Slovakya'nın hemen ardından ise 23 Nisan tarihinde Baltık ülkelerinden Letonya ve Estonya 1'er Rus diplomatı, Litvanya ise 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etmişti.

Toplamda 4 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etmesine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Letonya, Litvanya, Estonya ve Slovakya'nın Moskova Büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bahsi geçen ülkelerin yarın Rusya Dışişleri Bakanlığında olacağını belirten Bakanlık, "Baltık ülkeleri ve Slovakya'nın Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çekya, 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle 17 Nisan Cumartesi günü 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Çekya'nın kararı karşısında Rusya ise 20 Çek diplomatı sınır dışı etmişti.