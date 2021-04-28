HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya, 4 ülkenin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Rusya, 4 ülkenin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

28.04.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkesindeki Rus diplomatları sınır dışı eden Letonya, Litvanya, Estonya ve Slovakya'nın Moskova Büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını belirtti.

Rusya, 4 ülkenin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Çekya ile Rusya'nın gerilim yaşaması üzerine Çekya'ya destek amacıyla 22 Nisan tarihinde Slovakya 3 Rus diplomatı, Slovakya'nın hemen ardından ise 23 Nisan tarihinde Baltık ülkelerinden Letonya ve Estonya 1'er Rus diplomatı, Litvanya ise 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etmişti.

Toplamda 4 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etmesine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Letonya, Litvanya, Estonya ve Slovakya'nın Moskova Büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bahsi geçen ülkelerin yarın Rusya Dışişleri Bakanlığında olacağını belirten Bakanlık, "Baltık ülkeleri ve Slovakya'nın Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çekya, 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle 17 Nisan Cumartesi günü 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Çekya'nın kararı karşısında Rusya ise 20 Çek diplomatı sınır dışı etmişti.

İki ülke arasındaki gerilim ticari ilişkilere de yansımış, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek Rus nükleer enerji şirketi Rosatom'un Dukovany nükleer güç santrali yeni ünite inşaatı ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını açıklamıştı.

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek de Rusya'dan almayı planladıkları Sputnik V korona virüs aşısından vazgeçtiklerini bildirmişti. Sınır dışı edilen 18 Çek diplomatın Moskova'ya dönmelerine izin verilmemesi durumunda daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edecekleri şeklinde Rusya'ya ültimatom veren Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ise, 22 Nisan Perşembe günü Rusya Prag Büyükelçiliği çalışanı 60 kişiyi daha sınır dışı edeceklerini duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Film sahnesini aratmadı! Bir anda alev topuna döndüFilm sahnesini aratmadı! Bir anda alev topuna döndü
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Rusya

En Çok Okunan Haberler

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: O kızın adını anma

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: O kızın adını anma

Korkunç olay! Evinin balkonunda intihar etti

Korkunç olay! Evinin balkonunda intihar etti

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

İki polis arasındaki kavga kanlı bitti

İki polis arasındaki kavga kanlı bitti

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.