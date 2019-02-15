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Rusya, 40 yıllık ‘gizli’ belgeleri yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:34 | Son Güncelleme

Rusya, yaklaşık 10 yıl süren Afganistan Savaşı’na dair 40 yıllık gizli belgeleri yayınlandı.Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan Savaşı’nın bitmesinin 30.

Rusya, 40 yıllık ‘gizli’ belgeleri yayınladı

Rusya, yaklaşık 10 yıl süren Afganistan Savaşı’na dair 40 yıllık gizli belgeleri yayınlandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan Savaşı’nın bitmesinin 30. yıldönümü münasebetiyle arşivlerde saklı tutulan belgeleri paylaştı. Rusya-Afganistan arasında 25 Aralık 1979’da başlayıp 15 Şubat 1989’da sona savaşa ait 40 yıllık gizli belgeler gün aşığına çıktı. Belgelerde Rus askerleri tarafından yapılan çeşitli operasyonların raporlarına, isyancılardan ele geçirilen büyük mühimmat depolarına, Rus askerleri tarafından sivil halka ait tarım aletlerinin tamir edilmesine ve savaş sonrası yerli Afgan halkına nasıl yardım edildiğine dair bilgiler bulunuyor.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından daha önce de ‘Leningrad Ablukası’nın kaldırılmasının 75. yıldönümü münasebetiyle bazı belgeler paylaşılmıştı.

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