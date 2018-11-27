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Rusya 7 Ukrayna askerini tutukladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 21:33 | Son Güncelleme

Rus mahkemesi, Kerç Boğazı'nda Rus güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı Ukrayna gemilerindeki 7 askeri personel için tutuklama kararı verdi

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinde gözaltına alınan 24 askeri personelden 7'sinin tutuklandığı bildirildi.

Ria ajansının haberine göre, Kırım'daki Rus mahkemesi, Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 askeri personel için 2 aylık tutuklama kararı verdi.

Diğer askeri personelin yargılaması ise sürüyor.

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

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