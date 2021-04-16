Rusya 8 ABD’li Yetkiliyi Kara Listeye Aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Washington’un yaptırımlarına karşılık olarak 10 Amerikalı diplomatın ülkelerine dönmelerini isteyeceğini bildirdi. Lavrov ayrıca Moskova’nın yaptırım listesine sekiz Amerikalı yetkiliyi daha ekleyeceğini ve Amerikalı sivil toplum kuruluşlarının ülkede Rus siyasetine müdahil olan faaliyetlerini kısıtlayacağını ya da durduracağını bildirdi. Daha sonra Moskova’dan yapılan açıklamada Amerikan yönetiminde halen görevli ve eskiden görev yapmış sekiz yetkilinin Rusya’ya girişinin yasaklandığı belirtildi. Bu isimler Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Avril Haines, Adalet Bakanı Merrick Garland, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Federal Hapishaneler Dairesi Başkanı Michael Carvajal, İç Politika Konseyi Başkanı Susan Rice, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA) Başkanı James Woolsey olarak açıklandı. Rusya’nın bu kararı ABD yönetiminin bu hafta açıkladığı Rusya yaptırımlarının ardından geldi.

Biden yönetiminden Perşembe günü yapılan açıklamada 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği ve Rusya'da yaklaşık 30 kişi ve şirkete yeni tur yaptırımlar uygulanacağı belirtilmişti. Biden yönetimi, bu karar, Rusya'nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu ve geçen yıl ABD federal hükümet dairelerine siber saldırı düzenlediği gerekçesiyle almıştı. Kremlin, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın da tıpkı Biden yönetimi tarafından sınır dışı edilen Rusya’nın Washington Büyükelçisi gibi ülkesine geri dönmesinin isteneceğini bildirdi. Rusya ayrıca ABD Büyükelçiliği’nin Rusya’dan ve üçüncü ülkelerden destek personeli istihdam etmesini de engelleyeceğini kaydetti. Lavrov, Rusya’nın Amerikan şirketlerini hedefleyen sert önlemler alınabileceğini, ancak bunun şimdilik yapılmayacağını söyledi. Rusya 2020 seçimlerine müdahale ettiği ve ABD federal dairelerini hedef alan SolarWind siber saldırısını düzenlediği iddialarını reddetmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD’nin yaptırımlarının ardından misillemenin kaçınılmaz olduğunu söylemiş ve ABD’nin ikili ilişkileri geriletmenin bedelini ödemesi gerektiğini kaydetmişti.