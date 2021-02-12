Rusya: "AB Yaptırım Getirirse Karşılık Vermeye Hazırız"

Rusya yönetimi, muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklanması karşısında Moskova’ya yaptırım uygulaması halinde Avrupa Birliği’ne sert bir şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

Bugün gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, olası yaptırımlar karşısında Rus hükümetinin hazır olması gerektiğine vurgu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bugün YouTube üzerinden verdiği bir röportajda, Moskova’nın gerekirse Avrupa Birliği ile ilişkileri kesmeye hazır olduğunu söyledi.

Lavrov, “Bazı sektörlere ekonomimizi riske atacak şekilde yeniden yaptırım görürsek, karşılık veririz” dedi. Lavrov ayrıca Rus halkının küresel arenadan izole edilmek istemediğini ancak gerekirse bunu da göze alacaklarını belirtti.

Avrupa Birliği’nden Rusya’ya karşı uygulamaya koyulma ihtimali olan yaptırımların, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in yakın siyasi çevresindekilere seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması adımlarını içermesi bekleniyor. Fransa ve Almanya liderlerinin savunduğu yaptırım girişiminin Şubat ayı bitmeden devreye sokulması gündemde.