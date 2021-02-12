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Rusya: "AB Yaptırım Getirirse Karşılık Vermeye Hazırız"

12.02.2021 23:44 | Son Güncelleme:
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Rusya: "AB Yaptırım Getirirse Karşılık Vermeye Hazırız"

Rusya yönetimi, muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklanması karşısında Moskova’ya yaptırım uygulaması halinde Avrupa Birliği’ne sert bir şekilde karşılık vereceklerini belirtti

Rusya yönetimi, muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklanması karşısında Moskova’ya yaptırım uygulaması halinde Avrupa Birliği’ne sert bir şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

Bugün gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, olası yaptırımlar karşısında Rus hükümetinin hazır olması gerektiğine vurgu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bugün YouTube üzerinden verdiği bir röportajda, Moskova’nın gerekirse Avrupa Birliği ile ilişkileri kesmeye hazır olduğunu söyledi.

Lavrov, “Bazı sektörlere ekonomimizi riske atacak şekilde yeniden yaptırım görürsek, karşılık veririz” dedi. Lavrov ayrıca Rus halkının küresel arenadan izole edilmek istemediğini ancak gerekirse bunu da göze alacaklarını belirtti.

Avrupa Birliği’nden Rusya’ya karşı uygulamaya koyulma ihtimali olan yaptırımların, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in yakın siyasi çevresindekilere seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması adımlarını içermesi bekleniyor. Fransa ve Almanya liderlerinin savunduğu yaptırım girişiminin Şubat ayı bitmeden devreye sokulması gündemde.

AB’den Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulanması yönünde baskılar, Moskova yönetiminin Almanya, Polonya ve İsveç diplomatlarını Navalny’ye destek protestolarına katıldıkları gerekçesiyle sınır dışı etme kararının ardından arttı. Rus hükümetinin kararı Avrupa Birliği Diş İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Moskova ziyareti sırasında açıklanmıştı.

44 yaşındaki Navalny geçen yıl bir İkinci Dünya Savaşı muharibine hakaret etme suçuyla bugün hakim karşısına çıktı. Geçen ay verilen bir mahkeme kararına göre de Navalny’ye zehirlenmesinin ardından Almanya’da tedavi gördüğü sırada, daha önceden aldığı cezadan kaçma sebebiyle 2 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Diğer taraftan, Navalny’nin eşi Yulia’nın Rusya’dan kaçarak Almanya’ya gittiği iddiaları gündemde.

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