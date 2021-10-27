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Rusya: ‘‘ABD Askerlerini Ülkenize Kabul Etmeyin’’

27.10.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan’a komşu ülkelere ABD veya NATO askeri üslerine ev sahipliği yapmamaları çağrısında bulundu

Rusya, Çarşamba günü Afganistan’a komşu ülkelere ABD veya NATO askeri üslerine ev sahipliği yapmamaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘‘ABD ve NATO’nun Afganistan’dan ayrıldıktan sonra topraklarına taşınmayı planladığı komşularına Batılıların askeri varlığına ev sahipliği yapmamaları çağrısında bulunuyoruz’’ dedi.

ABD ve NATO askerleri Ağustos ayının sonunda Afganistan’dan çekilerek 20 yıldır süren savaşı sona erdirmiş ve Kabil’de yönetim Taleban’ın eline geçmişti.

ABD’nin Afganistan’daki askerlerini Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan gibi Afganistan’ın bölgedeki komşularına taşıyabileceği gündeme gelmişti.

Rusya geçen hafta başkent Moskova’da düzenlenen Afganistan konferansıyla kapsayıcı bir hükümet kurulması için Taleban’a baskıları arttırmış ve Kabil’in desteklenmesi için uluslararası topluma çağrı yapmıştı. ABD bu konferansa katılmamıştı.

Rusya’nın görüşmelere ev sahipliği yapma girişimi, ABD’nin askeri varlığını Afganistan’dan çekmesi ve Taleban'ın iktidarı ele geçirmesinden sonra bölgedeki etki alanını genişletip güçlendirme çabasının bir parçası olarak değerlendirilmişti.

‘‘Taleban diyaloğa istekli’’

ABD ve NATO askerlerinin çekilmesinin ardından Afganistan’da etki sahibi olacağı konuşulan bir diğer ülke olan Çin’in dışişleri bakanı Wang Yi de Taleban’ın dünyanın geri kalanıyla diyalog kurmaya istekli olduğunu söyledi ve uluslararası toplumun kalkınma konusunda Afganistan’a yardım etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Wang, İran’da düzenlenen Afganistan konferansında yayınlanan videosunda Pekin’in Afganistan ve komşularıyla gelecekte yapılacak görüşmeler için ev sahibi olmaya hazır olduğunu kaydetti. Çin Dışişleri Bakanı’nın mesajı İran devlet televizyonundan canlı yayınlandı.

Konferansa Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları birebir katılırken Rus ve Çinli bakanlar video link ile bağlandı.

İran devlet televizyonu konferansa katılan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahyan’ın Afganistan’da kapsayıcı bir hükümet kurulmasını desteklediğini belirtti.

Şii Müslüman İran, Sünni Müslüman Taleban için onlarca yıldır düşman konumundaydı, ancak son yıllarda İran, Taleban liderleriyle görüşmeler yürütüyor. Temmuz ayında Tahran, dönemin Afgan hükümet temsilcileriyle ve üst düzey Taleban heyetiyle toplantı yapmıştı. İran, Ağustos ayında Afganistan’da kontrolu ele geçiren Taleban’ı etnik azınlıkları yönetimden dışladığı gerekçesiyle kınamıştı.

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