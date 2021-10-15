Rusya: ¨ABD Destroyerini Kovaladık¨

Moskova, askeri gemilerinden birinin, Japon Denizi'ndeki Rusya-Çin deniz tatbikatı sırasında Rus karasularını ihlal etmeye çalışan bir ABD destroyerini ‘kovaladığını’ iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Pasifik Filosu’na ait Amiral Tributs gemisi mürettebatının, Amerikan gemisi USS Chafee'ye "topçu ateşi tatbikatları nedeniyle seyrüsefere kapalı bir bölgede" olduğu konusunda telsizle uyarıda bulunduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD destroyerinin rotasını ve hızını değiştirmediği ve bunun yerine güvertesinden bir helikopter kaldırmaya hazırlandığını belirten bayraklar kaldırdığı belirtildi.

Açıklamada "Uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket eden Amiral Tributs, davetsiz misafirin Rus karasularından çıkarılması için bir rota belirledi" denildi.

Açıklamaya göre USS Chafee, iki gemi arasındaki mesafe 60 metreden daha aza indiğinde rotasını değiştirdi.

Olayın yaklaşık 50 dakika sürdüğü ve Japon Denizi'nin batısındaki Vladivostok'un güneyinde yer alan Büyük Petro Körfezi'nde meydana geldiği kaydedildi.

Rus haber ajansı RIA da Savunma Bakanlığı’nın olay nedeniyle ABD askeri ataşesini bakanlığa çağırdığını bildirdi.

RIA, ataşeye, Amerikalı mürettebatın "profesyonel olmayan eylemleri" hakkında bilgi verildiği ve USS Chafee'nin "denizlerde gemi çarpışmalarının önlenmesine ilişkin uluslararası yasaları ihlal ettiğinin iletildiğini” kaydetti.

Rusya gün içerisinde de Japon Denizi'nde Çin ile ortak deniz tatbikatları düzenlediğini ve birlikte hareket ederek yüzen düşman mayınlarını topçu ateşiyle nasıl yok edecekleri üzerine çalıştıklarını açıklamıştı.

Rusya, dört ay içinde ikinci kez NATO üyesi bir savaş gemisini sularından çıkardığını açıkladı. Moskova geçen Haziran ayında, İngiltere donanmasına ait HMS Defender gemisini Karadeniz'deki karasularını ihlal etmekle suçlamış ve destroyeri uyarı atışlarıyla zorla uzaklaştırdığını, rotasına bomba atıldığını öne sürmüştü.

İngiltere, Rusya'nın uluslararası alanda tanınmayan bir hamle ile 2014 yılında ilhak ettiği Ukrayna'nın bir parçası olan Kırım açıklarında meydana gelen olayla ilgili Moskova'nın iddiasını reddetmişti. Londra, o sırada gemisinin Ukrayna sularında yasal olarak faaliyette bulunduğunu bildirmişti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bu hafta ABD Başkanı Joe Biden ile güçlü bir ilişki kurduğunu ve ilişkilerin gelişme potansiyeli gördüğünü söylemişti. Ancak buna rağman, Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş sonrasının en düşük seviyesinde.

