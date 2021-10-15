HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya: ¨ABD Destroyerini Kovaladık¨

Rusya: ¨ABD Destroyerini Kovaladık¨

15.10.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova, askeri gemilerinden birinin, Japon Denizi'ndeki Rusya-Çin deniz tatbikatı sırasında Rus karasularını ihlal etmeye çalışan bir ABD destroyerini ‘kovaladığını’ öne sürdü

Moskova, askeri gemilerinden birinin, Japon Denizi'ndeki Rusya-Çin deniz tatbikatı sırasında Rus karasularını ihlal etmeye çalışan bir ABD destroyerini ‘kovaladığını’ iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Pasifik Filosu’na ait Amiral Tributs gemisi mürettebatının, Amerikan gemisi USS Chafee'ye "topçu ateşi tatbikatları nedeniyle seyrüsefere kapalı bir bölgede" olduğu konusunda telsizle uyarıda bulunduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD destroyerinin rotasını ve hızını değiştirmediği ve bunun yerine güvertesinden bir helikopter kaldırmaya hazırlandığını belirten bayraklar kaldırdığı belirtildi.

Açıklamada "Uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket eden Amiral Tributs, davetsiz misafirin Rus karasularından çıkarılması için bir rota belirledi" denildi.

Açıklamaya göre USS Chafee, iki gemi arasındaki mesafe 60 metreden daha aza indiğinde rotasını değiştirdi.

Olayın yaklaşık 50 dakika sürdüğü ve Japon Denizi'nin batısındaki Vladivostok'un güneyinde yer alan Büyük Petro Körfezi'nde meydana geldiği kaydedildi.

Rus haber ajansı RIA da Savunma Bakanlığı’nın olay nedeniyle ABD askeri ataşesini bakanlığa çağırdığını bildirdi.

RIA, ataşeye, Amerikalı mürettebatın "profesyonel olmayan eylemleri" hakkında bilgi verildiği ve USS Chafee'nin "denizlerde gemi çarpışmalarının önlenmesine ilişkin uluslararası yasaları ihlal ettiğinin iletildiğini” kaydetti.

Rusya gün içerisinde de Japon Denizi'nde Çin ile ortak deniz tatbikatları düzenlediğini ve birlikte hareket ederek yüzen düşman mayınlarını topçu ateşiyle nasıl yok edecekleri üzerine çalıştıklarını açıklamıştı.

Rusya, dört ay içinde ikinci kez NATO üyesi bir savaş gemisini sularından çıkardığını açıkladı. Moskova geçen Haziran ayında, İngiltere donanmasına ait HMS Defender gemisini Karadeniz'deki karasularını ihlal etmekle suçlamış ve destroyeri uyarı atışlarıyla zorla uzaklaştırdığını, rotasına bomba atıldığını öne sürmüştü.

İngiltere, Rusya'nın uluslararası alanda tanınmayan bir hamle ile 2014 yılında ilhak ettiği Ukrayna'nın bir parçası olan Kırım açıklarında meydana gelen olayla ilgili Moskova'nın iddiasını reddetmişti. Londra, o sırada gemisinin Ukrayna sularında yasal olarak faaliyette bulunduğunu bildirmişti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bu hafta ABD Başkanı Joe Biden ile güçlü bir ilişki kurduğunu ve ilişkilerin gelişme potansiyeli gördüğünü söylemişti. Ancak buna rağman, Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş sonrasının en düşük seviyesinde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlardaki gizli tehlike: 10 kat daha fazlaTelefonlardaki gizli tehlike: 10 kat daha fazla
"4 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar" demişti! Sektör temsilcilerinden açıklama"4 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar" demişti! Sektör temsilcilerinden açıklama
Akılalmaz olay! 43 bin kişinin koronavirüs testi yanlış çıktıAkılalmaz olay! 43 bin kişinin koronavirüs testi yanlış çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

1 milyon kişi alınacak! Maaşlar 5 bin TL -7 bin TL'den başlıyor

1 milyon kişi alınacak! Maaşlar 5 bin TL -7 bin TL'den başlıyor

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.