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Rusya: ABD ile silahlanma yarışına girmeyeceğiz

20.08.2019 14:42 | Son Güncelleme

Rusya, INF Anlaşması'ndan çekilen ABD'nin seyir füzesi denemesine tepki gösterdi ancak "silahlanma yarışına girmeyeceğini" duyurdu.

Rusya: ABD ile silahlanma yarışına girmeyeceğiz

Hafta başında konvansiyonel olarak ayarlanan bir seyir füzesiyle gerçekleştirdiği denemenin başarıyla sonuçlandığını açıklayan ABD'ye Rusya'dan tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Maalesef ABD'nin askeri gerginliği artırma yolunda ilerlediği açık. Ancak biz bu provokasyonlara gelmeyeceğiz" dedi. Ryabkov, "pahalıya mal olacak bir silahlanma yarışının içine de çekilmeyeceklerini" sözlerine ekledi.

ABD, 2 Ağustos'ta Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan resmen çekilmişti. Karadan fırlatılan ve menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan tüm füzelerin yasaklanmasını öngören anlaşma, 1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbaçev tarafından imzalanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü denediği füzenin menzilinin 500 kilometrenin üzerinde olduğunu açıklamıştı. INF Anlaşması yürürlükte olsaydı, ABD söz konusu mutabakat gereği bu füze denemesini gerçekleştiremeyecekti.

Moskova da INF Anlaşması'nı askıya almıştı. Hem ABD hem de Rusya, birbirlerini bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin gerçekleştirdiği son füze denemesinin, Washington'ın INF Anlaşması'ndan çekilmeden çok daha önce de yasaklı füzeleri test ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

DW,rtr,AP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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