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Rusya: “ABD ile Venezuela konusunda diyaloğa açığız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 23:08 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, “ABD ile Venezuela konusunda diyaloğa açığız” dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, “ABD ile Venezuela konusunda diyaloğa açığız” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmeyi talep eden tarafın ise ABD olduğu aktarıldı. Açıklamada, "Washington tarafından talep edilen telefon görüşmesinde kendilerine de ifade edildiği üzere biz Birleşmiş Milletler ilkelerine uymak koşuluyla Venezuela konusunda diyaloğa açığız" denildi.
Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Venezuela’nın içişlerine karışma çabalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, insani yardım adı altında yaptığı faaliyetleri ise iki yüzlü bir görünüş olarak değerlendirdi.

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