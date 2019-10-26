Rusya: ABD Suriye’de petrol kaçakçılarını koruyor

Açıklamada ABD’nin petrol kaçakçılarını koruduğu belirtildi.ABD'nin Suriye’nin doğusundaki petrol yataklarını IŞİD'den korumak için ek asker gönderme planına Rusya Savunma Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada uluslararası yasalara veya Amerikan yasalarına göre Washington'un askeri varlığını artırma yetkisinin olmadığı belirtildi. Açıklamada "Washington'un mevcut eylemleri, Suriye'nin doğusundaki petrol yatakları üzerinde askeri kontrolü ele alması ve sürdürmesi basitçe ifade etmek gerekirse uluslararası devlet haydutluğudur” denildi.

Açıklamada ayrıca ABD birliklerinin ve özel güvenlik şirketlerinin Suriye'nin doğusunda ayda 30 milyon dolardan fazla kazanç sağlayan petrol kaçakçılarını koruduğu belirtildi. ABD'nin askeri varlığını sürdürme planlarının ülkenin güvenlik endişeleriyle ilgisinin olmadığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili dün Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını IŞİD'den korumak için bölgeye ek asker göndereceklerini duyurmuştu. Adı açıklanmayan yetkili bu adımın Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile koordineli bir biçimde atılacağını söylemişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın başlıca müttefiki olan Rusya uzun süredir yaptığı açıklamalarda ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının yasadışı olduğunu vurguluyor.

Reuters / EC, BW

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